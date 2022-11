02.11.2022 h 11:54 commenti

Da oggi Simone Faggi è nuovamente vicesindaco di Prato

Il decreto di nomina è stato pubblicato stamani. A lui vanno le deleghe al sociale del compianto Luigi Biancalani e i rapporti con le partecipate e la protezione civile che fino a ieri aveva tenuto il sindaco

(e.b.)

Da oggi, 2 novembre, Simone Faggi è nuovamente al fianco di Matteo Biffoni al governo della città. Chiusa con successo la partita della Multiutility che gli è stata affidata dallo stesso primo cittadino pratese e terminato l'avvicendamento in Acqua toscana con un altro pratese, Simone Barni, vicepresidente di Publiacqua, come annunciato a settembre Faggi torna a essere colonna portante della Giunta Biffoni come lo è stato nel primo mandato. Sarà infatti, nuovamente vicesindaco.A cambiare, rispetto a quel quinquennio, sono le materie di cui dovrà occuparsi. Il decreto di nomina è stato pubblicato stamani. A lui vanno le deleghe al sociale del compianto Luigi Biancalani, morto lo scorso agosto, e quelle alle partecipate e alla protezione civile che fino a oggi aveva in capo lo stesso Biffoni. I rapporti con la multiutility per il processo di fusione che è in costruzione, restano al collega Gabriele Bosi che è già a lavoro per la definizione dei patti parasociali di secondo livello, fondamentali per stabilire la governance della nuova holding dei servizi pubblici.L'incarico in giunta è incompatibile con quello di membro del Consiglio d'indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Prato, posto che ha ricoperto su indicazione del Comune. Al suo posto il sindaco nominerà l'architetto Filippo Alessi, ex assessore alla mobilità e all'ambiente della sua precedente giunta.