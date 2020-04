23.04.2020 h 10:57 commenti

Riaperte le aziende tessili, ma a Biella non a Prato. Poi il dietrofront tra le polemiche

Il via libera della prefettura della città piemontese è arrivato dopo l'accordo con le parti sociali. Cavicchi: "Il cambio di prefetto e alcune iniziative non hanno aiutato". Oggi la firma del protocollo, ma Brezzo mette le mani avanti: "E' solo il primo atto, poi dovranno essere messe nero su bianco le regole". Giacomelli e Biffoni: "Faccia chiarezza il ministro". Marini e Bugetti: "Discriminazione incomprensibile"

Il tessile riapre da oggi. Ma a Biella, non a Prato, anche se per poche ore visto il dietrofront fatto dal prefetto della città piemontese che in serata ha convocato gli industriali per dare lo stop. In precedenza L'Unione Industriali di Biella aveva comunicato il via libera all'accordo tra le parti sociali che aveva consentito di far ripartire le aziende già da oggi, con regole stringenti di sicurezza e con solo un terzo dei lavoratori impegnati in azienda (come si legge nel documento che pubblichiamo), salvo poi fare dietrofront alla luce delle polemiche.

Una situazione per certi versi paradossale, se si considera che il Piemonte, ad oggi, è con la Lombardia la regione con il tasso di contagio da covid19 più alto in Italia, con numeri molto più alti della Toscana e, in particolare, di Prato. La notizia ha creato non poco malumore tra i tanti imprenditori e artigiani pratesi, da giorni impegnati in un pressing per poter riaprire e salvare la vita stessa di molte aziende. Confindustria Toscana Nord ha detto chiaramente che se il distretto non riapre, sono a rischio moltissime aziende ( LEGGI ), mentre il fronte politico ha trovato una quadra dopo l'incontro tra Regione e parlamentari, con il via libera del presidente Enrico Rossi ad una riapertura nel rispetto del protocollo già varato dalla Toscana ( LEGGI ).

Cosa c'è allora di diverso tra Prato e Biella? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Cavicchi, imprenditore tessile e presidente della sezione Moda di Confindustria Toscana Nord, alla vigilia di una giornata che vede in calendario nuovi incontri in prefettura e, probabilmente, la firma da parte di tutte le parti sociali del primo atto del protocollo sulla sicurezza, sottoscritto oggi.

"Purtroppo - dice Cavicchi - a Prato è cambiato il prefetto proprio nel mezzo della crisi. Una scelta abbastanza incomprensibile da parte del Governo, che ha di fatto quasi azzerato tutto il lavoro già fatto. Il nuovo prefetto, come è logico che sia, prima di decidere ha voluto farsi un quadro della situazione. Così un percorso che Prato ha iniziato insieme a Biella, portandolo avanti in sintonia, qui da noi ha subito un rallentamento".

C'è poi anche un'altra questione: "Di sicuro l'operazione fatta qualche giorno fa di inondare la prefettura con pec di autodenuncia non ha aiutato - prosegue Cavicchi -. Con il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Francesco Marini avevamo chiesto di aspettare e soprattutto di impostare l'azione come gesto di sensibilizzazione e non come protesta. Invece sul tavolo del prefetto è piombata questa cosa, proprio nel momento più delicato della trattativa".

La speranza è di riuscire a riallacciare subito tutti i fili, con la collaborazione delle varie parti in causa. Intanto già riuscire a portare un documento firmato da tutti potrebbe aiutare. Su questo punto, però, arriva la precisazione del sindacato. "Quello che stiamo firmando - dice Massimiliano Brezzo della Filctem Cgil - è solo la prima parte del documento. Diciamo sono le premesse e le intenzioni. Da quello, poi, dovrà scaturire il protocollo vero e proprio, con tutte le prescrizioni e le regole da rispettare. Una cosa non semplice, anche alla luce dell'ordinanza della Regione che impone cose difficili da applicare in un contesto come quello pratese. Ricordiamo che Biella ha una struttura basata su grosse aziende, che svolgono al proprio interno tutte le lavorazioni. In questo scenario è molto più semplice applicare protocolli aziendali. A Prato c'è invece il problema dei terzisti, con le tante aziende medie e piccole della filiera dove non sarà semplice applicare le stesse regole delle grosse aziende".

Infine anche da Brezzo una stoccata alle iniziative prese dai singoli imprenditori: "Mi riferisco non solo alla pec ma anche alla petizione online - dice -. Non è semplice mentre si sta svolgendo un confronto, vedere iniziative che sparigliano le carte in tavola. Di sicuro questo non ha aiutato".

Intanto Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, ha incontrato proprio stamani il prefetto Lucia Volpe per avere chiarimenti sulla diversa situazione di Prato e Biella. "Il prefetto - dice Marini - ha detto che interesserà il ministero per capire se la posizione di Biella è legale. A quel punto si potrà valutare se la stessa cosa è applicabile alla realtà pratese. A questo punto, però, si corre il rischio di creare una concorrenza sleale tra i distretti tessili italiani". Purtroppo la retromarcia di Biella ha finito per dare un ulteriore colpo alle speranze di Prato. "Non è una buona notizia - aggiunge Marini -. Se fosse stata riconosciuta la legittimità del via all'attività delle aziende biellesi anche Prato avrebbe potuto fare altrettanto. Un'eventualità, quella della conferma del via libera, che però è apparsa subito difficilmente fondata".

Una richiesta di chiarimenti era arrivata anche da parte del deputato del Pd Antonello Giacomelli e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. "Si registrano - dicono in una nota comune - alcune ingiustificate e clamorose difformità di posizioni e di decisioni nei confronti delle imprese dello stesso settore produttivo, ad esempio la manifattura tessile, da parte di prefetti di varie zone del Paese. Non dubitiamo che il ministro dello sviluppo economico e quello degli interni sapranno immediatamente, entro la stessa giornata di oggi, ristabilire l'uniformità di interpretazione delle norme da parte di chi dovrebbe per funzione assicurare, soprattutto in una fase così difficile, comportamenti coerenti e corretti nei confronti delle comunità di tutti i territori. A maggior ragione evitando di penalizzare quelle realtà dove è molto più basso il livello di contagio".

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale Ilaria Bugetti (Pd), che stamani si è subito attivata con il sottosegretario al Mise Giampaolo Manzella: " Mi sento di stigmatizzare (ed uso un eufemismo) questa decisione che discrimina le Regioni, per altro non premiando quelle che hanno reagito meglio, e crea lavoratori e imprese di seria A e di serie B. È inaccettabile e fuori da ogni logica razionale - dice -. Stiamo lavorando ai protocolli di sicurezza da giorni, il presidente Enrico Rossi ha scritto a Conte illustrandogli tutti i dettagli, dopo un duro lavoro insieme a sindacati, associazioni di categorie e istituzioni, al di là dei piccoli dettagli da finalizzare e al netto delle integrazioni richieste alla luce dell’ultima ordinanza regionale, siamo pronti con l’accordo, il nostro sistema sanitario ha retto e avremo cura che continui a farlo, mettendo in campo tutte le misure necessarie affinché eventuali focolai del virus vengano immediatamente isolati. Abbiamo perciò tutte le carte in regola per poter ripartire. Non si capisce quindi perché le norme vengano interpretate e applicate in maniera differenziata a fronte delle stesse richieste ed esigenze".

"Prego il governo di intervenire - dice invece il presidente della Regione Enrico Rossi - di rivedere queste disposizioni e di ridiscutere insieme alle Regioni il tema della programmazione delle aperture. A mio parere il governo deve tener conto delle specificità regionali sia sotto il profilo economico e produttivo che sotto quello dell’impatto del virus che non è uguale in tutto il paese. Intanto, qualcuno ci spieghi perché il tessile di Biella può riavviare le attività mentre quello di Prato no”.

Durissimo con il governatore Rossi l’onorevole di Cambiamo, Giorgio Silli, che nel tardo pomeriggio è intervenuto alla Camera: “Quando il presidente della Toscana Enrico Rossi chiede come mai il distretto tessile di Biella possa riaprire e quello di Prato no, esattamente a chi si rivolge? Perche' dovrebbe essere lui a rispondere. I deputati del Pd, partito del Governatore, hanno i numeri per poter incidere nelle scelte del governo: troppo facile ora far finta di essere all'opposizione. A quanto pare le norme sono fatte male e fin troppo interpretabili, tanto da creare differenze di trattamento come queste”.