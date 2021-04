02.04.2021 h 16:35 commenti

Il centro città ha un bancomat in più, inaugurato lo sportello di Banca Alta Toscana

Si trova in piazza Duomo all'angolo con via della Sirena e consente di effettuare le principali operazioni bancarie, anche in assenza dell’operatore

Da oggi è operativo il bancomat di piazza Duomo installato da Banca Alta Toscana Credito Cooperativo per dare un servizio in più a chi abita, lavora e frequenta il centro, rimasto con solo due sportelli atm dopo la chiusura di alcune banche dentro le mura.

Oggi, 2 aprile, i vertici dell'istituto di credito hanno inaugurato l'area self alla presenza del sindaco Matteo Biffoni. Il Comune infatti, si è attivato da subito per trovare banche che fossero disponibili a investire per colmare questa gap. “Ringrazio Banca Alta Toscana per aver accolto una richiesta che da tempo era sollecitata da cittadini e commercianti del centro storico, fornendo un servizio utile nel cuore della città – commenta il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni. – Certamente il pagamento elettronico sta diventando sempre più centrale anche nelle abitudini quotidiane dei consumatori, ma la disponibilità di uno sportello Atm è senza dubbio un servizio apprezzato dai cittadini”.



Per Banca Alta Toscana Credito cooperativo, che ha investito circa 80mila euro, significa potenziare la propria presenza in città: “Con questa nuova area self abbiamo voluto assecondare le esigenze dalla popolazione e dei commercianti pratesi, che da tempo chiedevano un ritorno dei servizi bancari nel centro storico – afferma Tiziano Caporali, direttore generale di Banca Alta Toscana. - Abbiamo avuto la sensibilità, anche stimolati dal Comune di Prato, per realizzare questo nuovo servizio, che confidiamo possa rappresentare un punto di riferimento per i residenti, le attività economiche e i frequentatori del centro. A Prato abbiamo 4 agenzie (San Paolo, San Giusto, Galciana e viale Marconi, oltre alla filiale di Montemurlo), sulle quali abbiamo puntato e continuiamo a puntare, perché riteniamo che la città rappresenti un importante centro imprenditoriale, che nonostante le crisi realizza sempre nuove iniziative, oltre ad essere una realtà dotata di una creatività imprenditoriale notevole, che gli permette di uscire sempre a testa alta dalle situazioni di difficoltà”.

Realizzato in un fondo all'incrocio con via della Sirena, il nuovo sportello è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con accesso in sicurezza. Consente di effettuare le principali operazioni bancarie, anche in assenza dell’operatore, ed è fruibile sia da privati, per le esigenze ordinarie, sia da commercianti. Tra le principali funzioni ci sono prelievi (bancomat ed internazionali), versamenti contanti e assegni, saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche, pagamento bollettini postali, pagamenti Mav/Rav, bonifici e ricariche Carte Tasca.

“Siamo una banca del territorio a disposizione nostre comunità – aggiunge il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Banci. – Pertanto, oggi, siamo contenti di essere riusciti a rispondere alla richiesta di un bancomat nel centro di Prato, ricevuta dall'amministrazione comunale, per le esigenze dei propri cittadini e commercianti. Siamo la stessa banca intervenuta nel 2020 per l'acquisto dei respiratori per l'ospedale Santo Stefano. Una cooperativa come la nostra con oltre 8.000 soci è parte integrante della comunità”.