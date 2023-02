09.02.2023 h 17:20 commenti

Da oggi gli ambulatori della Misericordia di Poggio sono più "attrezzati" grazie alla generosità di una cittadina

La signora Giuliana ha donato apparecchiature e lettini in ricordo del marito e del figlio che non ci sono più

Gli ambulatori della Misericordia di Poggio si arricchiscono di nuove attrezzature a disposizione dei medici di medicina generale, pediatri o specialisti che operano nella struttura. Il tutto è stato possibile grazie alla generosità di una cittadina, Giuliana Odori, che li ha donati alla confraternita medicea in ricordo del marito Giovanni e del figlio Massimo Margiacchi.L'inaugurazione dei nuovi presidi e delle apparecchiature si è svolta nei giorni scorsi nella sede di via Aldo Moro.Si tratta di un carrello per la gestione delle emergenze che potrebbero verificarsi all’interno della struttura. Collegato a questo c'è il monitor multiparamentrico per la rilevazione di segni vitali e un aspiratore. Fa parte della donazione anche un elettrocardiografo che permette la registrazione su 12 canali ed è predisposto per la refertazione da remoto. Un paziente che viene dal medico quindi, può essere sottoposto ad ecg che viene trasmesso ad un centro di refertazione ed in pochi minuto arriva la risposta del cardiologo che aiuta il medico nella diagnosi e terapia del paziente.E ancora due lettini da visita motorizzati che consentono al paziente di salire e scendere con maggior facilità dal lettino. Sono stati posizionati negli ambulatori dove visitano gli ortopedici che spesso hanno a che fare con pazienti affetti da dolore cronico. Ora potranno sdraiarsi con maggiore facilità.“La Misericordia – si legge in un comunicato dell'associazione - è molto felice di aver realizzato questo intervento e vuole ringraziare dal profondo del cuore la signora Giuliana per quello che ha donato. Giovanni e Massimo saranno ricordati grazie all’opera di questi strumenti, che staranno qui con noi e con il loro lavoro terranno vivo il ricordo di chi non c’è più. Donare alla Misericordia è un gesto bellissimo perché siamo espressione diretta del tessuto sociale di questo paese. Ogni euro donato alla Misericordia resta sul territorio di Poggio a Caiano e viene trasformato in servizi a tutta la cittadinanza. Giovanni e Massimo come tutti i defunti della Misericordia sono iscritti nella Bandiera pellegrina, simbolo della nostra associazione, a ricordo di tutti coloro che soffrono, hanno sofferto il male o l’emarginazione, e non sono più fra noi”.