Da oggi biglietti e abbonamenti del treno più cari. La rabbia dei pendolari

Il mensile Prato Firenze costa il 4,2% in più: "Aumentano i prezzi ma il servizio peggiora". Lamentati continui ritardi nella tratta per il capoluogo con anche cancellazioni senza giustificazione

Puntuali come ogni 1 luglio arrivano gli adeguamenti Istat per abbonamenti e biglietti dei treni con aumenti di 10 centesimi sui titoli da Prato a Firenze e del 4% in media sui mensili. Da oggi per andare da Prato a Firenze si paga 2,70 rispetto al 2,60 di giugno mentre l'abbonamento mensile pass da 49,50 a 51,60 euro (+4,2%). Uno scarto di 1,90 decisamente inferiore rispetto alla tratta Prato Pistoia dove l'aumento è stato di 3,10 euro passando da 48.50 a 51,60.(6,3%) Il rincaro maggiore tra Prato e Montecatini con 6 euro di differenza e un rincaro del 9%.

Aumenti che hanno scatenato la rabbia dei pendolari. “Il problema – spiegano – è che il servizio ogni giorno va a peggiorare sulla tratta verso Firenze i ritardi sono nelle ore di punta in media di 10/15 minuti. Spesso anche le condizioni delle carrozze lasciano a desiderare”. Anche chi utilizza il treno sporadicamente trova eccessivo il rincaro del biglietto di 30 centesimi. “Con questa politica non si favorisce l'utilizzo di mezzi alternativi alla macchina”. I pendolari denunciano, nelle ultime settimane che spesso i treni vengono cancellati senza che ci siano problematiche sulla linea. Intanto restano i disagi sulla direttissima dove tra Sasso Marconi Pianoro è previsto il servizio sostitutivo con il bus : in molti scelgono, quando è possibile, di utilizzare un mezzo proprio magari cercando compagni di viaggio per ammortizzare i costi.



