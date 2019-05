03.05.2019 h 18:09 commenti

Da oggi 64 giovani tennisti pronti a contendersi il 37° Torneo Internazionale Città di Prato

La competizione internazionale vede quest’anno la partecipazione di atleti provenienti da trenta diverse nazioni, da tutti i continenti. Favoriti l’argentino Lingua Lavallen e la russa Frayman

Ha preso il via oggi, venerdì 3 maggio, la 37ª edizione del Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato, la prestigiosa competizione internazionale in programma sui campi del Tennis Club Prato. Gli atleti partecipanti provengono da ben trenta nazioni. Gli incontri andranno avanti tutta la settimana, fino alle finali di sabato 11 maggio. La grande novità di quest’anno riguarda i due giorni di pre-qualificazioni: venerdì 3 e sabato 4 maggio ci sarà infatti la possibilità per otto giovani tennisti italiani (quattro nel maschile e quattro nel femminile) di conquistare l’accesso alle qualificazioni del Torneo, che si giocheranno invece domenica 5 e lunedì 6.

Altro elemento inedito il numero dei partecipanti nel tabellone maschile, non più 48 ma 32, come nel main draw femminile.

Tra le tenniste, è data per favorita la russa Daria Frayman, 34ª nella classifica mondiale, seguita dalla francese Selena Janicijevic (38ª) e dalla russa Alina Charaeva (45ª). Cercherà invece il bis la bulgara Daniella Dimitrova, vincitrice della scorsa edizione. Tante anche le italiane in tabellone, tra le quali anche Asia Serafini, giocatrice del Tennis Club Prato.

Il torneo maschile vede invece favorito l’argentino Alejo Lorenzo Lingua Lavallen (numero 40 al mondo) e l’ivoriano Eliakim Coulibaly (59°). Tra gli italiani, da segnalare la partecipazione di Luciano Darderi Taddeo, quinto favorito, e il toscano Marco Furlanetto.

Come al solito verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi a chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, mentre ai vincitori verranno consegnati il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci. L’Ingresso al Tc Prato sarà, come sempre, libero a tutti gli appassionati.

“L'attesa per la manifestazione è come al solito molto alta – dice il presidente del Tc Prato, Riccardo Marini - Prato si conferma manifestazione molto gradita per l'ospitalità e con una tradizione che ha visto giocare, e vincere, tantissimi giovani campioni che poi sono entrati nella top ten del tennis internazionale”.

“Il tennis sta vivendo una stagione fantastica – mette in luce Guido Turi, consigliere nazionale della Federtennis – e questa manifestazione giovanile ne è la conferma”.

“Il torneo del Tc Prato è un torneo che fa conoscere la nostra città a livello internazionale – osserva il sindaco Matteo Biffoni – sono certo che scopriremo ancora una volta i nuovi campioni del futuro”.

“Prato ha una vocazione sportiva unica – conclude Massimo Taiti, delegato Coni Prato – e questa manifestazione è una delle eccellenze”.



