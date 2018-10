30.10.2018 h 09:30 commenti

Da novembre, via all'accensione dei riscaldamenti

Publies ricorda con un depliant gli obblighi di legge sulle caldaie

Dal primo novembre, come previsto dal DPR 74/13, via all’accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale delle civili abitazioni nella Provincia di Prato.

Pertanto, è necessario che chi ancora non avesse fatto dall’inizio dell’anno la manutenzione periodica al proprio apparecchio contatti il tecnico di fiducia per le normali operazioni necessarie a mantenere in sicurezza ed efficienza il generatore.

Per ricordare gli obblighi che ai sensi di legge ogni cittadino in possesso di un impianto termico deve osservare, la società Publies Energia Sicura (partecipata al 100% dalla Regione Toscana) in questi giorni distribuirà porta-a-porta un volantino nel quale sono riassunte le scadenze dei vari controlli. Il depliant riporta il logo del SIERT, il Sistema Informativo Regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti istituito ai sensi della legge regionale n. 39/2005. Con il gestionale realizzato dalla Regione esclusivamente per mezzo di risorse interne, su tutto il territorio toscano si avrà a disposizione uno strumento unico ed omogeneo per gestire il catasto impianti e che consentirà di programmare l’attività ispettiva e le verifiche di legge anche su quegli apparecchi che finora non erano mai stati oggetto di manutenzione e che possono così risultare pericolosi, secondo una procedura che Publies ha applicato sul territorio pratese fin dalla sua istituzione nel 2000.