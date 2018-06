10.06.2018 h 14:57 commenti

Arriva da Napoli il successore di Nannucci alla guida della Squadra mobile

Il vicequestore Gianluca Aurilia vanta un ricco curriculum nei reparti investigativi e ha messo a segno importanti operazioni contro la criminalità organizzata

a.a.

E' ormai imminente l'arrivo del nuovo dirigente della Squadra mobile della questura di Prato, dopo il trasferimento del vicequestore Francesco Nannucci. Il nome in pole position per la sua sostituzione è quello di Gianluca Aurilia che dal 18 giugno prossimo dovrebbe entrare in servizio per guidare la sezione investigativa della polizia pratese.Aurilia lascia l'incarico di dirigente della squadra anticrimine al commissariato di Napoli Portici Ercolano. Classe 1973, vanta una lunga carriera in polizia, quasi tutta svolta a Napoli e nei reparti investigativi. Ha diretto a lungo la sezione antirapina della Mobile partenopea. Nel 2010 si è distinto per le indagini sulla rapina nel centro scommesse Better a Napoli; nel 2012 ha ricevuto l'encomio solenne per l'arresto dei rapinatori al caveau della Bsk; nel 2014 ha contribuito in maniera determinante all'arresto di Michele Mazio, accusato di rapina, ferimento di agenti della polizia, tentato omicidio e considerato vicino a Luciano Barattolo, luogotenente del boss Vincenzo Mazzarella a Poggioreale, nella guerra tra clan a Forcella.Le sue indagini conosciute più recenti riguardano la questione degli appalti truccati nel comune campano di Portici.