Da Montemurlo alla Val di Bisenzio passando per Poggio: finesettimana all'insegna delle iniziative natalizie

Un ricco cartellone di eventi caratterizza le giornate di sabato e domenica nei vari paesi della provincia

L'atmosfera del Natale contagia anche i comuni della provincia, dove questo fine settimana sono in programma le prime iniziative delle Natalogie, con tantisismi appuntamenti dedicati sia ai grandi sia ai più piccoli.

A Montemurlo domenica 8 dicembre alla Pieve di San Giovanni Decollato alla Rocca si svolgerà la seconda edizione della mostra di presepi artigianali, un evento inserito nell'itinerario di Terre dei Presepi, che coinvolge settanta chiese e luoghi d'interesse in tutta la Toscana. Dopo il successo della prima edizione, quest'anno gli organizzatori -hanno voluto arricchire l'evento con un concorso dal titolo “Il mio presepe nella Pieve” per premiare il presepe più bello. La giornata nel borgo della Rocca sarà arricchita anche da tanti momenti conviviali. Dalle ore 10 in piazza Castello si svolgerà il mercatino del Natale e saranno allestiti gustosi stand gastronomici con le specialità della festa dell'olio: fettunta, minestra di pane, tortelli, salsicce, vino, frugiate e dolci vari.

Poggio a Caiano. Prendono il via domani, sabato 7 dicembre, gli eventi organizzati dalla Pro Loco insieme al Comune in occasione delle festività natalizie. L’appuntamento è con i mercatini, i concerti, Babbo Natale e la sua slitta e le aperture straordinarie dei negozi, oltre alla mostra di presepi alla chiesa del Sacro Cuore, per un cartellone di iniziative per vivere il paese nel periodo più magico dell’anno. Domani, dalle 8 alle 19, in piazza Risorgimento ci sarà il mercatino natalizio, con i prodotti dell’artigianato e gli stand gastronomici con le delizie più golose della stagione (come la cioccolata calda e il vin brulè). Dalle 15.30 alle 17.15, sempre in piazza Risorgimento, torna invece l’attesissimo appuntamento con Babbo Natale e la sua slitta. Dalle 16 poi via alla musica, con lo spettacolo itinerante per le strade del Centro commerciale naturale della jazz band Archimossi. Domenica 8 dicembre si prosegue con il mercatino natalizio in piazza Risorgimento, dove il pomeriggio si accende con la musica, con il concerto e spettacolo della scuola di musica L’Ottava Nota, in programma alle 16. A seguire, l'accensione dell'albero di Natale in piazza XX settembre. Ci sarà anche una speciale cassetta dove poter imbucare le letterine a Babbo Natale.

Tante le iniziative anche in Val di Bisenzio, a partire da Vaiano. In via Braga domenica 8 dicembre alle 16 arriva Babbo Natale con la sua slitta, carica di doni. Ci saranno anche postazioni fotografiche per un selfie o un ritratto, anche con Babbo Natale. In programma anche la proiezione dei film di Natale più belli del momento. L’ingresso è libero e per tutti i bambini che entreranno per assistere alla proiezione c’è anche un piccolo gadget. Non mancherà la musica dal vivo con la Pulsar Street Band, gruppo fiorentino che suona esclusivamente strumenti costruiti con materiali riciclati, ci sarà un mago con il suo spettacolo e anche stand enogastronomici, gli Scout si occuperanno del pop corn. Naturalmente i negozi saranno aperti.



Domenica di festa anche alla Briglia, in via Fattori dalle 15 alle 19 Mercatini di Natale. Alle 16 Decorazioni natalizie a cura di Sara Rossini e alle 17 Pacchetti di Natale con materiale di riciclo a cura dell’associazione Il Baobab Nano. Al circolo La Spola d’Oro lo spettacolo teatrale La Briglia è speciale quando arriva Babbo Natale.

A Vernio si apre il prossimo fine settimana la girandola di eventi che accompagnerà l’attesa del 25 dicembre e poi tutto il periodo delle festività. Si comincia questo fine settimana con Fiabe a Teatro e con l’inaugurazione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci e il primo appuntamento con i mercatini di Natale.