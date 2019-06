24.06.2019 h 18:15 commenti

Da Montemurlo a Capo Nord con l'Ape 50: Angiolo Gragnaniello è arrivato in Norvegia

A undici giorni dalla partenza il temerario montermurlese ha messo piede in uno dei luoghi più affascinanti del mondo. La soddisfazione del sindaco Calamai: "Aspettiamo che Angiolo torni per festeggiarlo come merita"

Oggi c'è grande gioia in municipio a Montemurlo, perché è giunta la notizia che Angiolo Gragnaniello ce l'ha fatta: è arrivato a Capo Nord in Norvegia a bordo del suo Ape 50 camperizzato. Angiolo era partito lo scorso 12 giugno dalla sua casa di Bagnolo per quella che può considerarsi a tutti gli effetti una grande avventura. A salutarlo, in rappresentanza di tutti i cittadini montemurlesi, c'era il sindaco Simone Calamaiche oggi esulta per il traguardo raggiunto: «Sono felice che Angiolo ce l'abbia fatta, perché il suo viaggio è prima di tutto un grande esempio di volontà, determinazione e coraggio per tutti noi. - dice il sindaco- Angiolo non ha avuto paura di mettersi in gioco, di andare oltre i propri limiti e la sua passione per il viaggio è stata ripagata. Ora lo aspettiamo a Montemurlo, dove lo festeggeremo pubblicamente nell'ambito di un evento della Montemurlo estate, perché quest'impresa porta a Capo Nord anche i colori della nostra città». L'amministrazione comunale ha patrocinato il viaggio e infatti il sindaco Calamai alla partenza consegnò a Gragnaniello un piccolo gagliardetto di Montemurlo da lasciare simbolicamente a Capo Nord.