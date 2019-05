11.05.2019 h 10:58 commenti

Da Milano a Roma a piedi trascinando la croce: Gennaro di Officina Area51 è giunto a Prato

La sua storia fatta conoscere dal programma Le Iene: l'uomo è stato visto lungo la sr325. L'obiettivo è essere ricevuto in udienza dal Papa per chiedere aiuto per il suo progetto di sostegno alle persone in cerca di riscatto

E' arrivato anche in provincia di Prato il cammino di Gennaro che lo scorso 25 aprile è partito da Milano trascinando una croce in legno da 40 chili e con l'intenzione di arrivare a piedi fino a Roma, per incontrare il Papa.

La storia di Gennaro e della sua Officina Area51 è stata raccontata dal programma Le Iene di Italia 1. Da ieri, 10 maggio, quando è stato avvistato a Montepiano, Gennaro sta scendendo lungo la sr325, facendo lo stesso itinerario che domani sarà percorso dai ciclisti del Giro d'Italia. Il tour di Gennaro, però, non ha niente a che fare con un'impresa sportiva. E' invece un vero e proprio viaggio della speranza, che conta di concludere con un'udienza da Francesco, al quale chiederà aiuto per i suoi ragazzi.

Gennaro, un passato difficile tra droga e carcere, ha cercato il suo riscatto aprendo un officina a Rozzano, l'Area51: in breve è passato ad "aggiustare le persone e non le auto, trasformando l'officina in un’associazione per chi è in cerca di riscatto sociale e civile. Gennaro dà i guadagni dell’officina ai più bisognosi. Così non ha neppure i soldi per pagare l’affitto e l’attività fallisce. Da qui l'idea del viaggio per chiedere la possibilità di continuare a svolgere l'attività per i suoi ragazzi che adesso sono in strada. “Non chiediamo soldi, ma un posto dove lavorare”, L'appello fatto a Le Iene.