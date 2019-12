06.12.2019 h 10:50 commenti

Da metà della prossima settimana giù le temperature nella notte. Publiacqua: "Proteggete i contatori"

Raccomandata particolare attenzione a chi abita nelle zone collinari e appenniniche. I costi di intervento per eventuali rotture provocate dal gelo sono a carico dell'utente

Un brusco abbassamento delle temperature, soprattutto nelle ore notturne, è previsto per la metà della prossima settimana, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche.

Per questo motivo Publiacqua ricorda e raccomanda di nuovo a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo. Ciò provocherebbe infatti la cessazione dell'erogazione di acqua per il tempo necessario alla sostituzione del contatore da parte dell'azienda. Sostituzione i cui costi sarebbero tra l’altro a carico degli utenti stessi. Oltre a questo Publiacqua ricorda anche che un problema a parte è rappresentato dalle seconde case, inabitate nel periodo invernale, dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. Anche in questo caso viene raccomandato agli utenti, oltre che proteggere il contatore, di tenere sotto controllo le tubazioni del proprio impianto interno adottando, al bisogno, qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il congelamento delle tubazioni esposte.