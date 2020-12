11.12.2020 h 14:14 commenti

Da lunedì si torna a studiare nelle biblioteche. Ecco le nuove regole d'accesso

Alla Lazzerini le prenotazioni si effettuano tramite un'App, a Montemurlo tramite mail e a Poggio a Caiano collegandosi con il portale del Comune. I posti sono sempre contingentati

Lunedì 14 dicembre riaprono le sale studio delle biblioteche, a stabilirlo un’ordinanza regionale che prevede, però un servizio di prenotazione per evitare il sovraffollamento.l’amministrazione comunale ha predisposto l'App Affluences che sarà attiva online a partire da domenica 13 dicembre e scaricabile gratuitamente da App Store o Google Play; se si usa il pc, si potrà utilizzare la versione web sul sito www.affluences.com Prenotare è facile : nella home basta cercare la biblioteca, si sceglie la sala e il posto, si seleziona il giorno e l’ora della prenotazione e si inserisce un indirizzo mail valido. Si riceve così la conferma con il codice di prenotazione. In biblioteca bisognerà poi ricordarsi di “convalidare la propria presenza” con il QR code oppure rivolgendosi a un bibliotecario con il proprio codice di prenotazione.Si potrà prenotare con un anticipo massimo di 24 ore rispetto alla data desiderata e solo per una delle fasce orarie disponibili quotidianamente - mattino o pomeriggio: ore 9 (con durata fino alle 13.30) oppure ore 14.30 (con durata fino alle 19). Chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie, da lunedì potrà fare una semplice telefonata al numero 0574 1837800 per prenotare con un bibliotecario.Dalla prossima settimana torna anche l’orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 (la Sezione ragazzi e bambini il lunedì aprirà alle 14.30), nella stessa fascia oraria si potrà ritirare su appuntamento i prestiti prenotati online, effettuare le restituzioni su ingressi contingentati e infine studiare, sempre su prenotazione. Tutte le sale saranno disponibili per le prenotazioni, tranne la Sala Fondi Locali riservata in questo periodo alla complessa gestione dei prestiti sui prenotazione. Anche i posti studio della sala ragazzi e bambini, riservati agli studenti delle scuole medie e superiori, si dovranno prenotare tramite app.Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, sarà possibile sedersi esclusivamente al posto prenotato con mascherina che copra naso e bocca per tutto il tempo di permanenza e non sarà possibile cedere il posto ad altri. Chi ha il posto prenotato, potrà rivolgersi al bibliotecario in sala per prendere materiale in prestito o in consultazione. Dal 14 dicembre si potrà tornare a studiare anche nelle biblioteche Ovest e Nord . Qui i posti studio, sempre distanziati e numerati, saranno assegnati in ordine di arrivo direttamente sul posto. La biblioteca Ovest è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 18, la biblioteca Nord negli stessi giorni dalle 14 alle 19Riapertura anche per la biblioteca. In tutto i posti disponibili sono una trentina, distribuiti tra la sala multimediale, lo spazio ragazzi, la limonaia, il soppalco. Si potrà usufruire degli spazi studio solo dai 16 anni in su. Le postazioni disponibili potranno essere utilizzate da un solo utente durante tutto l’arco della giornata, con la scelta dei seguenti orari: dalle ore 9 - 13 oppure dalle 14 alle 19 o per l’intera giornata. Per prenotare una postazione - studio si può scrivere a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonare al numero 0574-558567 nei seguenti orari: il lunedì dalle 13,30 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. La biblioteca Della Fonte inoltre da lunedì 14 dicembre torna ad essere aperta per servizio di prestito, restituzione e consultazione, ma anche in questo caso esclusivamente su appuntamento; rimane attivo il servizio di prestito a domicilio, effettuato dal Comune grazie alla disponibilità dei volontari della Vab Montemurlo.Tra le altre novità ritornano le domeniche in biblioteca con le aperture straordinarie dalle ore 14,30 alle 18,30. La Della Fonte sarà aperta domenica 20 e 27 dicembre, un 'occasione per andare a prendere qualche bel libro per riscaldare il Natale. Restano invece online i laboratori di lettura per i bambini a cui si può partecipare prenotando al numero 0574-558567. Il nuovo ciclo di letture, a cura dei Formaggini Guasti, s'intitola "Piccolo sipario viaggiante" e si svolge ogni domenica dalle ore 16 alle 17.30 su SkypeIl prossimo appuntamento è domenica 13 dicembre con “Non dirlo”, alla scoperta nel mondo del mimo, mentre il 20 dicembre arriva “Babbi Natale”. Per saperne di più si può contattare la compagnia dei Formaggini Guasti telefono 3282718519Gli ingressi alla biblioteca rimangono separati: si entra dal parco di Villa Giamari e si esce su via Bicchieraia. E’ consentito l’accesso ad una sola persona per nucleo familiare, fatta eccezione per persone non autosufficienti. E’ sconsigliato l’ingresso dei bambini e nel caso anche per loro è prevista la disinfezione e la mascherina indossata. Per ora resta interdetto il libero accesso alle sale, la consultazione di riviste e quotidiani e l’utilizzo delle postazioni multimediali.Il criterio della turnazione invece verrà adottato nella biblioteca di:dal martedì al venerdì sono previsti un turno del mattino e un turno del pomeriggio, mentre il lunedì e il sabato un solo turno di mattina.I posti sono limitati per garantire il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, gli utenti possono prenotarsi fino al giorno precedente tramite il portale del Comune.Sarà inoltre riattivato il servizio di prestito diretto e interbibliotecario (con ritiro in sede), solo su prenotazione. Gli utenti potranno richiedere in prestito fino a 3 libri o Dvd inviando una mail a biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it . Nella mail dovranno essere tassativamente indicati il nome e cognome, il codice utente riportato sul retro della tessera del prestito, un recapito telefonico per eventuali comunicazioni, l'autore ed il titolo del libro. Il materiale potrà essere ritirato dal giorno indicato dagli addetti al servizio, e negli orari di apertura della biblioteca.