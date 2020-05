16.05.2020 h 16:15 commenti

Da lunedì riparte il servizio di riconsegna dei libri in prestito. Ecco le modalità

La Biblioteca Lazzerini sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e resterà chiusa la domenica. Invariati gli orari delle Biblioteche Ovest e Nord. In tutte si potrà entrare senza prenotare e gli ingressi saranno contingentati

Da lunedì 18 riparte il servizio di consegna dei libri presi in prestito alla Lazzerini, alla biblioteca ovest e alla Nord.

Sono circa 10.000 i volumi che devono rientrare per essere obbligatoriamente sottoposti ad una rigida quarantena. In attesa della riattivazione del servizio di prestito, si potrà utilizzare quello digitale iscrivendosi a MediaLibraryOnline.

La Biblioteca Lazzerini sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e resterà chiusa la domenica. Invariati gli orari delle Biblioteche Ovest e Nord “Peppino Impastato”. In tutte si potrà entrare senza prenotare e gli ingressi saranno contingentati.

Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per tornare a vivere le biblioteche nel pieno delle loro potenzialità, come luoghi vivaci di incontro e di scambio.

Intanto insieme alla Regione Toscana e alla 12 reti bibliotecarie è stato preparato un protocollo per ripartire in tutta sicurezza. L'accesso alla Biblioteca Lazzerini sarà consentito solo nella Hall d'ingresso (Via Puccetti 3) e in Sala Ragazzi e Bambini (Via Santa Chiara 24). Gli ingressi saranno contingentati: nella Hall potranno entrare al massimo 5 persone alla volta, mentre in Sala Ragazzi e Bambini al massimo 2. Nelle Biblioteche Ovest e Nord potrà entrare al massimo una persona per volta.

Sarà consentito l'accesso ad una sola persona per nucleo familiare, fatta eccezione per gli accompagnatori di minori (massimo due) che dovranno comunque indossare la mascherina e persone non autosufficienti.

La precedenza negli ingressi sarà assegnata agli over 65, donne in stato di gravidanza e invalidi.

Come in tutti i luoghi nell'era del Covid-19, il distanziamento fisico è d'obbligo anche negli spazi esterni alle strutture, l'accesso sarà consentito solo con mascherina e all'entrata sarà indispensabile sanificarsi con cura le mani con il gel a disposizione, anche se si indossano i guanti. L'uso dei guanti è comunque consigliato.

Sospesi temporaneamente tutti i servizi, incluso l'uso del Jolly, delle macchinette di ristoro, delle fotocopiatrici, dei pc e dello spazio Pit Stop per l'allattamento.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus