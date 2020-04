17.04.2020 h 12:11 commenti

Da lunedì riaprono tutti gli uffici postali ma con orari rimodulati: guarda lo schema

In tutti i locali sono state adottate misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale



A partire da lunedì 20 aprile vengono riaperti tutti e 33 gli uffici postali della provincia di Prato, indicati nell’elenco che pubblichiamo sotto con i rispettivi giorni ed orari di apertura, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Prato è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

