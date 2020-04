30.04.2020 h 15:03 commenti

Da lunedì riaprono parchi e giardini (ma non tutti) e i cimiteri: ecco le regole da rispettare

Nelle aree verdi si potrà effettuare una passeggiata ma non saranno accessibili le zone giochi e quelle attrezzate per il fitness. Ancora chiusi Cascine, ex Ippodromo e Galceti

La maggioranza dei parchi e giardini cittadini e tutti i cimiteri del comune di Prato riapriranno, con le cautele del caso, da lunedì prossimo 4 maggio. Lo comunica l'amministrazione, specificando che sarà una riapertura graduale soprattutto quella dei giardini e delle aree verdi. Da lunedì, però, ci si potrà recare per una passeggiata rispettando alcune regole.

Saranno accessibili tutti i giardini fisicamente aperti, mentre al momento resteranno chiusi i tre parchi più vasti (Cascine di Tavola, Galceti e ex-Ippodromo) e tutti i giardini chiusi fisicamente da cancelli. Come da decreto resta interdetto l'accesso a tutte le aree giochi, le aree attrezzate e fitness dove non è possibile una sanificazione tra un uso e l'altro. "Sono moltissimi i giardini della città da monitorare, almeno per questa prima settimana dobbiamo partire gradualmente per poi capire se ci saranno le condizioni per poter rendere accessibili anche gli altri parchi - sottolinea l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò -. Nelle tante aree aperte ci saranno i controlli grazie alla polizia municipale, all'Associazione carabinieri in congedo e Oltre, alle guardie zoofile e agli ispettori ambientali perché dobbiamo ricordarci che il comportamento corretto di ciascuno di noi sarà fondamentale per contenere ancora la diffusione del virus".

In tutte le aree saranno ricordate con appositi cartelli le regole da seguire: indossare la mascherina in presenza di altre persone, rispettare la distanza interpersonale, divieto di creare assembramenti. Già dai giorni scorsi è iniziato il taglio dell'erba in tutta la città, un lavoro che continuerà nelle prossime settimane a cui si aggiungerà anche la sanificazione periodica di panchine e cestini.

Al momento restano chiuse anche le aree di sgambatura: "Stiamo lavorando in collaborazione con le associazioni per arrivare in tempi brevi alla riapertura delle aree di sgambatura - sottolinea l'assessore Sanzò -, con ingressi contingentati e se possibile con un sistema di apertura a tempo per garantire a tutti di poterne usufruire".

Sempre da lunedì riapriranno tutti i cimiteri cittadini. Saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Anche nei cimiteri sono vietati gli assembramenti, deve essere mantenuto il distanziamento sociale e deve essere utilizzata la mascherina. Tutte le operazioni eseguite all’interno del cimitero (approvvigionamento acqua, utilizzo della scopa, ecc…) devono essere eseguite con l’utilizzo dei dpi (mascherine e guanti). Per i cimiteri più grandi e con maggiore afflusso sarà sempre presente il personale per verificare il rispetto delle regole, mentre negli altri ci saranno passaggi per quattro volte al giorno da parte del personale.