13.02.2021 h 18:45 commenti

Da lunedì le prenotazioni per i vaccini over 80. Ecco come funzionano

Saranno i medici di famiglia a contattare i pazienti secondo il principio decrescente dell'età. Fino a fine mese ogni dottore potrà vaccinare sei persone alla settimana. Servono 14 firme per il consenso, necessaria anche una documentazione per chi non aderirà alla campagna vaccinale

Da lunedì 15 febbraio, parte anche a Prato la vaccinazione degli over 80. Gli anziani saranno chiamati direttamente dai medici di famiglia. Gli appuntamenti verranno presi per sei persone alla settimana almeno fino alla fine del mese, questo perché ad ogni medico verrà consegnata, direttamente dalla farmacia a cui ha deciso di fare affidamento, una sola fiala di Pfiizer-BionTech dove appunto sono contenute sei dosi. Si procederà in ordine decrescente per età.

“Questo tempo – spiega Giovanni Castaldo Coordinatore Aft C1 Prato – servirà sia per impratichirci, visto che le modalità non sono le stesse utilizzate per un vaccino antinfluenzale, ma anche per rodare la macchina burocratica che mi sembra molto farraginosa. Per ogni paziente servono quattordici firme che devono essere apposte in presenza del medico vaccinatore e di un testimone. Dove sarà possibile la invieremo via mail, altrimenti la stamperemo noi direttamente. Serve anche una documentazione apposita per chi ha deciso di non vaccinarsi”.

Una volta presi i consensi e fissati gli appuntamenti, tramite la piattaforma che verrà aperta domani domenica 14 febbraio, si potranno inviare le richieste di vaccini direttamente alla farmacia del Santo Stefano che poi contatterà i farmacisti a cui è stato affidato il compito della logistica.

“Per non sprecare nessuna dose di vaccino – continua Castaldo – abbiamo previsto anche la presenza di riserve, cioè persone pronte a farsi vaccinare se ci fossero defezioni dovute ad esempio a malattie”.

I medici potranno vaccinare nei loro ambulatori, oppure “prenoteranno” uno spazio al Pegaso, l'ex Creaf.

Con l'inizio di marzo, se non ci saranno problemi di approvvigionamento, le fiale consegnate ai medici aumenteranno progressivamente, in modo da arrivare alla fine della primavera con quasi tutta la popolazione anziana vaccinata. “Poi si inizierà con le persone super fragili – spiega Castraldo – ma qui non ci sono ancora certezze sull'organizzazione. I sistemi informatici dei medici di famiglia sono comunque in grado di estrapolare dalle liste i soggetti che hanno gravi patologie, in alternativa saranno gli uffici dell'Asl a fornirci ci elenchi”.

Con la vaccinazione alle persone fragili, indipendentemente dall'età, verranno coinvolti anche i pediatri.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus