Da lunedì entrano in funzione i tornelli sui bus della linea Lam Viola

Per salire sul mezzo pubblico sarà necessario avere il biglietto o la carta mobile: la sperimentazione parte sui nuovi autobus ibridi, in caso di risposte positive potrebbe essere allargata a tutte le linee

Dopo la presentazione del primo prototipo avvenuta in occasione dell’inaugurazione dei nuovi bus ibridi, da lunedì 7 ottobre entreranno ufficialmente in servizio i varchi elettronici all’ingresso degli autobus della Lam Viola. Con l’obiettivo di abituare i viaggiatori, è stato scelto di immettere nel servizio i tornelli in maniera progressiva fino al completamento del parco rotabile nel giro di poche settimane. Se poi la sperimentazione sulla Lam Viola andrà bene, allora i tornelli saranno progressivamente installati anche su tutte le altre linee.

Salendo su uno dei mezzi della Lam Viola ci si troverà di fronte al nuovo varco elettronico. Basterà bippare la propria Carta Mobile o inserire il proprio biglietto nella validatrice posta in prossimità della nuova struttura e attendere che il varco apra le proprie porte, unitamente all’emissione del suono “Bip” e della comparsa di luce verde che certificheranno a tutti i passeggeri che si è in possesso di un titolo valido e correttamente validato.

In caso di titolo di viaggio non valido, il varco rimarrà chiuso e verrà rilasciato un suono “Bop” insieme ad una luce rossa. Se si vuole proseguire il viaggio, sarà necessario dotarsi di un biglietto a bordo, acquistabile dall’autista, o utilizzare il servizio Sms (in caso di spostamento entro la rete urbana).

Nessun cambiamento, quindi, nelle abitudini di quei clienti abituati a bippare la propria Carta Mobile. Il gesto da compiere sarà lo stesso. “Il varco elettronico – spiegano da Cap - è un ulteriore strumento a servizio del viaggiatore che garantisce valore al proprio viaggio e permette di promuovere ulteriormente quel controllo sociale che già si è registrato a bordo dei mezzi una volta introdotta Carta Mobile ed il nuovo sistema di bigliettazione elettronica nel 2015”.

La scelta di dotarsi di un varco elettronico a all’ingresso del bus va anche nella direzione di aumentare la sicurezza a bordo del mezzo di trasporto pubblico: solo chi ha un titolo valido ha il diritto di oltrepassare il varco e partecipare al viaggio condiviso. “I varchi – sottolinea Cap - rispettano tutte le normative relative all'omologazione dei veicoli, con riguardo alla loro costruzione generale, mantenendo tutti i canoni di sicurezza in caso di emergenza attraverso l’apertura automatica”.



