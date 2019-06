29.06.2019 h 14:16 commenti

Dà la caparra per la casa al mare ma è un raggiro e avverte la polizia: denunciata la truffatrice

Nei guai una quarantunenne che aveva già intascato 500 euro dal cittadino che, quando si è reso conto della truffa, ha trovato una scusa ed è riuscito ad organizzare un appuntamento. La donna si è presentata puntuale ma ha trovato ad attenderla i poliziotti

Proponeva l'affitto di una casa al mare, in provincia di Grosseto, ma era tutta una truffa. Una pratese di 41 anni è stata denunciata dalla polizia che è intervenuta ieri, venerdì 28 giugno, in piazza Mercatale per seguire la consegna di soldi da parte di un cittadino che ha scoperto la truffa e ha avvertito la questura. L'uomo aveva già consegnato 500 euro quando, attraverso internet, ha smascherato la sua interlocutrice che già in passato era finita nei guai per truffe analoghe: l'affitto di case non sue e all'insaputa dei veri proprietari. A questo punto l'ha contattata dandole un appuntamento con la scusa di voler allungare il periodo dell'affitto e di poterle dare per questo motivo qualche altro soldo, per la precisione 200 euro. E' così scattata la trappola: la polizia si è appostata e al momento opportuno è intervenuta. Identificata e poi perquisita, la quarantunenne è stata trovata in possesso di una ricevuta per un importo di 200 euro da consegnare all'uomo a fronte della nuova caparra. Deve rispondere di tentata truffa.



Edizioni locali collegate: Prato

