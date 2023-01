27.01.2023 h 12:38 commenti

Dà in escandescenza in tabaccheria per delle sigarette "negate" e le ruba, arrestato

Le voleva gratis. L'uomo, clandestino e pregiudicato, è fuggito via dopo aver preso un pacchetto e distrutto un apparecchio contasoldi

Di fronte al rifiuto del tabaccaio di dargli gratuitamente delle sigarette, è andato su tutte le furie, ha rotto un apparecchio contasoldi presente sul bancone ed è fuggito portando via un pacchetto di sigarette.

Protagonista del fatto, andato in scena ieri mattina, 26 gennaio, nella zona di Porta Santa Trinita, un cinquantenne marocchino, clandestino e con alle spalle precedenti penali e di polizia anche per reati specifici. La polizia lo ha trovato e arrestato nelle vicinanze. Aveva con sé il pacchetto di sigarette appena rubato. Dovrà rispondere di rapina aggravata. In attesa di comparire davanti al giudice, ha passato la notte in questura.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus