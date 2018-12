29.12.2018 h 15:17 commenti

Dà in escandescenza in piazza Mercatale, interviene la polizia

Il 27enne di origine senese è stato trovato in possesso di quasi 21 grammi di hashish e 0,56 di eroina di cui ha ammesso l’uso personale

Dà in escandescenza in piazza Mercatale, i passanti chiamano la polizia che rintraccia l’uomo in piazza San Marco. E’ successo ieri pomeriggio 28 dicembre poco dopo le 13,30. Il 27enne di origine senese è stato trovato in possesso di quasi 21 grammi di hashish e 0,56 di eroina di cui ha ammesso l’uso personale. Segnalato alla Prefettura come assuntore di droghe è stato poi affidato alle cure del personale del 118.



