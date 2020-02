14.02.2020 h 15:01 commenti

Dà in escandescenza in mezzo alla strada, i poliziotti costretti ad usare lo spray urticante

La Volante intervenuta in appoggio ad un'ambulanza del 118 che doveva soccorrere una trans brasiliana in forte stato di agitazione. E' successo questa notte in via Firenze

Hanno dovuto utilizzare lo spray urticante gli agenti della Volante che questa notte, 14 febbraio, sono intervenuti in via Firenze in aiuto al personale del 118 che stava soccorrendo una trans di nazionalità brasiliana, in forte stato di agitazione psicomotoria. Il personale medico non era assolutamente in grado di fermarla e anche i poliziotti hanno avuto i loro problemi. Solo dopo aver spruzzato lo spray sono riusciti a bloccare la trans che poi è stata portata in Questura e qui denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Essendo poi risultata irregolare in Italia, la trans è stata presa in carico dall'Ufficio Immigrazione.

