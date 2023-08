04.08.2023 h 11:56 commenti

Dà in escandescenza e provoca caos in pieno centro, fermato per tre volte in meno di 24 ore

Tre interventi in poche ore di polizia, Municipale e 118. L'uomo soffre di problemi psichiatrici e perde il controllo creando confusione

Caos nella serata di ieri, giovedì 3 agosto, in piazza del Comune. Intorno alle 22.15 gli agenti di una Volante hanno soccorso un uomo in stato confusionale e di forte agitazione che vagava tra le tante persone che affollavano strade e locali. L'uomo, un pakistano di 31 anni, noto per problemi psichiatrici e già fermato poche ore prima dalla polizia municipale perché dava fastidio ai passanti, si è buttato a terra e ha cominciato a dimenarsi; la polizia ha fatto intervenire un'ambulanza i cui sanitari hanno optato per il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. Dopo le visite e le cure del caso, il 31enne è tornato in centro storico, tra piazza del Comune e corso Mazzoni, dove stamani ha avuto un'altra crisi che ha costretto nuovamente gli agenti della questura e della Municipale ad intervenire. L'uomo è stato nuovamente affidato alle cure del 118 e trasportato all'ospedale in codice verde.



