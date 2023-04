07.04.2023 h 15:01 commenti

Dà in escandescenza e aggredisce il vicino, poi ferisce due poliziotti

Il movimentato episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Figline. L'esagitato ha iniziato a scagliare suppellettili dal terrazzo. Per fermarlo, gli agenti hanno dovuto utilizzare lo spray

Prima ha iniziato a inveire contro il vicino di casa, scagliandogli contro suppellettili. Poi se l'è presa con gli agenti delle Volanti, ferendone lievemente due e costringendoli ad utilizzare lo spray urticante per bloccarlo. E' successo nel pomeriggio di ieri 6 aprile a Figline e l'intervento della polizia si è concluso con l'arresto dell'esagitato, accusato di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due poliziotti contusi sono stati poi medicati al pronto soccorso e dimessi con prognosi di 5 e 6 giorni per le lesioni riportate.

Tutto è iniziato verso le 16.30 quando un uomo ha chiamato la centrale operativa della Questura per segnalare il vicino che, in stato d'escandescenza, lo stava offendendo e minacciando, lanciando dal terrazzo suppellettili. Una volta arrivati i poliziotti, l'uomo si è barricato in casa, salvo poi uscire per scagliarsi contro il vicino, trattenuto a fatica dagli agenti, con i quali ha dato vita ad una colluttazione. Solo l'uso dello spray ha permesso di immobilizzare l'esagitato.