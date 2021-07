22.07.2021 h 16:00 commenti

Da giorni carrello della spesa nel Bisenzio e nessuno lo rimuove

La segnalazione di un lettore arriva dalla zona di Ponte alla Vittoria. Recente il caso di una rete a doghe rimasta a lungo nel fiume nei pressi della Passerella

Un carrello della spesa adagiato sulle acque del Bisenzio. Non è una installazione di street art quella che molti cittadini hanno osservato in questi giorni all'altezza del Ponte alla Vittoria ma solo l'ennesimo atto di inciviltà. A segnalare la presenza di un carrello da supermercato nel fiume è un lettore di Notizie di Prato che chiede: “Possibile che nessuno ha provveduto alla rimozione”? Domanda legittima insieme ad un'altra: nessuno che ha titolo per segnalare e intervenire, se n'è accorto?

Nei giorni scorsi un altro abbandono era stato notato nelle acque del fiume Bisenzio, questa volta nei pressi della Passerella: una rete a doghe, evidentemente frutto di un trasloco o dell'acquisto di un letto nuovo da parte di qualcuno allergico al decoro urbano.



