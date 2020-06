06.06.2020 h 10:29 commenti

Da gennaio a marzo Sori ha incassato 2,7 milioni di euro di tributi e multe non pagati. In partenza cartelle per altri 10 milioni

Il personale ha continuato a lavorare in modalità smart working anche durante il periodo dell'emergenza coronavirus. Un quinto dei servizi scolastici risultano evasi ma non è semplice recuperarli

Il lockdown non ha fermato l’attività di Sori, l’ente di riscossione dei tributi comunali. In modalità smart working, il personale ha preparato atti di accertamento e riscossione del valore di quasi 16 milioni di euro a fronte di un obiettivo annuale di circa 35 milioni. Si tratta soprattutto di Imu (4,2 milioni), di procedure coattive (8 milioni) e di multe (1,6).

Di questi 16, oltre 10 milioni avranno scadenza il 30 settembre come prevede il decreto legge che ha sospeso il recupero della tassazione arretrata durante il periodo di stop legato al Covid. Saranno inviati gradualmente nei mesi di giugno, luglio e settembre. Per gli altri 5 milioni di euro bisognerà attendere la conversione in legge del decreto 34 del 19 maggio per avere un chiarimento sull’applicazione anche agli enti locali del rinvio delle notifiche atti al 2021. Il testo infatti non specifica se lo slittamento al 2021 riguarda solo gli accertamenti erariali o anche i tributi locali. Cosa che invece specifica il decreto di marzo sull’attività di riscossione e dove ritroviamo gli oltre 10 milioni di euro di cartelle che nei prossimi tre mesi saranno inviate ai cittadini morosi.

I dati sono stati diffusi ieri dai vertici dell’azienda pubblica durante la commissione 6, Controllo e garanzia che per volontà del suo presidente, Leonardo Soldi, sta esaminando gli effetti del lockdown sulle partecipate del Comune di Prato.

Nei primi tre mesi dell’anno l’attività di riscossione ha portato nelle casse di Sori e quindi del Comune, oltre 2,7 milioni due euro di tributi arretrati. La parte del leone spetta all’Imu, ma anche le sanzioni per le violazioni del codice della strada, Cosap e Tasi hanno cifre ragguardevoli.

Il recupero del costo dei servizi scolastici, nidi e prima infanzia merita un capitolo a parte. L’evasione si attesta attorno al 20% ed è di difficile recupero perché si tratta di piccoli importi per cui si può fare solo un fermo auto o un pignoramento sullo stipendio dove presenti. Ma il vero problema è l’anagrafica. Spesso infatti, i cittadini in arretrato sono di origine straniera e gli indirizzi di residenza che risultano sugli atti, non sono quelli effettivi. Nel 2019 sono state emesse oltre 1.660 partire di importo pari a 526mila euro per i servizi scolastici e 138 del valore di quasi 76mila euro per nidi e servizi di prima infanzia. La riscossione, per quanto complessa, inizierà nelle prossime settimane.