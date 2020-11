07.11.2020 h 14:22 commenti

Da Firenze a Prato per vendere cocaina, ventinovenne in manette

Lo spacciatore è stato fermato alla stazione del Serraglio nell'ambito di un controllo straordinario del territorio. Sequestrati 30 grammi di stupefacente già diviso in dosi pronte a essere smerciate

Lo hanno fermato alla stazione del Serraglio appena sceso da un treno proveniente da Firenze e lo hanno trovato in possesso di 30 grammi di cocaina divisa in dosi, pronta per essere spacciata. L'uomo, un marocchino di 29 anni, è stato arrestato intorno alle 10 di oggi, sabato 7 novembre, dagli agenti della questura impegnati in un servizio di controllo straordinario di tutta la zona del Serraglio ritenuta uno dei principali luoghi dello spaccio dopo i numerosi arresti delle settimane scorse nell'area della stazione centrale. Il fatto che l'uomo non sia stato trovato con soldi in contanti, ha fatto pensare ai poliziotti che fosse appena arrivato per vendere le dosi. L'accusa per il ventinovenne è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lunedì è fissato in tribunale il processo per direttissima. Il controllo straordinario messo in atto oggi dalla questura ha visto la partecipazione di una ventina di agenti tra Squadra Volante, Reparto prevenzione crimine di Firenze, polfer e unità cinofila della polizia municipale. Numerose le persone fermate, identificate e controllate. Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni.



