Da Firenze a Prato in taxi per spacciare cocaina, ma vengono scoperti dalla polizia

Nei guai due fratelli di 24 e 16 anni: il primo è stato arrestato, il secondo denunciato. Il veicolo sul quale viaggiavano è stato fermato per un controllo all'uscita di Prato Ovest

Avevano preso un taxi da Firenze per farsi portare a Prato, forse sperando di evitare i controlli proprio grazie al mezzo di trasporto scelto. Invece sono stati fermati dalla polizia al casello di Prato Ovest e dalla perquisizione personale sono saltati fuori 26 grammi di cocaina. Protagonisti due fratelli di nazionalità marocchina, uno di 24 anni, clandestino e con precedenti, l'altro di 16 anni, anche lui con precedenti ma regolare in Italia. E' successo verso le 21.30 di ieri, 13 aprile: il più grande dei due è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il 16enne è stato denunciato.

I poliziotti erano impegnati in uno dei tanti posti di controllo istituiti sul territorio. Il tassista ha detto agli agenti di aver preso a bordo i due fratelli alla periferia di Firenze. I due gli avevano chiesto di uscire a Prato Ovest e che poi gli avrebbero dato altre indicazioni. Ma l'intervento della polizia ha interrotto anzitempo il viaggio.