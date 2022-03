09.03.2022 h 23:59 commenti

Da Fabbrica in Pedavena c'è il "Pranzo del contadino": il cibo della filiera corta incontra le birre delle Dolomiti

L'appuntamento è per domenica nel locale di via Galcianese. Il menù è realizzato con i prodotti a km zero dell'azienda agricola Fonte dei Piani

I piatti con materie prime del territorio pratese si sposano con le migliori birre delle Dolomiti. E' quanto accadrà domenica prossima 13 marzo a Fabbrica in Pedavena, il locale in via Galcianese, 23c a Prato che nel giro di pochissimo tempo è diventato uno dei punti ri riferimento del mangiare e bere bene in città. "Il pranzo del contadino", così si chiama l'evento, nasce da un'idea di Alessandro Rubino che ha coinvolto l'azienda agricola Fonte dei Piani, tra le principali mercato a km zero Terra di Prato. L'idea è quella di unire alcune delle specialità della filiera corta e della nostra tradizione alla selezione delle birre, che sono espressione dell’esperienza e della tradizione di Pedavena, con tutta l’attenzione alle materie prime. Il pranzo (costo 25 euro escluse bevande, info e prenotazioni 0574966269) si articolerà con questo menù: crostone di pane Verna con patè di fegatino di cinghiale; ravioli ripieni di rape, con aglio olio e peperoncino; hamburger di cervo con chips:; assaggio di peposo di cervo; mousse allo yogurt con frutti rossi. (a cura Ufficio commerciale, info commerciale@notiziediprato.it)

