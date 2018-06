11.06.2018 h 15:09 commenti

Da Estra sei milioni di euro per l'efficientamento energetico delle imprese

Una call destinata alla sostituzione di generatori di vapore, di calore per la produzione di acqua calda, di chiller per la produzione di acqua refrigerata e e per le l'installazione di nuove lampade a led.

Sei milioni di euro a disposizione delle aziende toscane e umbre per ridurre i consumi energetici; Estra lancia una call per rinnovare gli impianti e abbassare le tariffe. “L’onere della progettazione e del costo dell’impianto – ha spiegatopresidente sarà a carico di Estra, in pratica ci sostituiamo alle imprese. La cifra stanziata non è rigida, ma rappresenta un segnale forte agli imprenditori: avere impianti efficienti abbatte i costi e aiuta l’ambiente”.C’è tempo fino al 15 settembre per fare domanda “La call – ha spiegato il direttore generale di EstraClima- riguarda i generatori di vapore, quelli di calore per la produzione di acqua calda, i chiller per la produzione di acqua refrigerata e le vecchie lampade con quelle nuove a led. Saranno poi possibili installazioni di impianti per il recupero di calore. Infine sia le sostituzioni che le installazioni di impianti di cogenerazione. Il risparmio previsto varia dal 12 al 25% a seconda del tipo di impianto".Soddisfatti anche gli imprenditori, soprattutto quelli delle rifinizioni che da gennaio 2018 sono esclusi dai contributi energia. “Le nostre bollette – ha spiegatomembro del Consiglio generale di Confindustria Toscana Nord - sono più care almeno del 30% rispetto a quelle dei nostri concorrenti europei, a questo si aggiunge che è stato abbassato il range di potenza per ottenere i contributi europei, una perdita che per migliorare la competitività del settore tessile.L'impresa interessata a partecipare alla call può candidarsi presentando una proposta di intervento. Seguiranno una serie di verifiche e analisi tecniche e nel caso l’intervento risulti attuabile, si procederà alla stipula del contratto e alla diagnosi energetica gratuita. Estra Clima finanzierà poi gli interventi con una copertura minima dell'80% a fronte di un contratto a garanzia di rendimento (EPC). Le schede di adesione sono scaricabili dal sito impresaverde.estra.it