03.01.2023 h 19:41 commenti

Da due giorni non dava sue notizie: trovato privo di vita in casa

La tragica scoperta fatta nel pomeriggio a Montemurlo dai carabinieri e dalla polizia municipale, allertati dai parenti di un 47enne. L'uomo è rimasto vittima di un malore

E' stato trovato morto all'interno della sua abitazione, in via Montalese a Montemurlo, dopo l'allarme lanciato dai parenti che da un paio di giorni non riuscivano in nessun modo a contattare il proprio congiunto. La vittima è un uomo di 47 anni, ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo.

A fare la tragica scoperta sono stati i carabinieri e la polizia municipale di Montemurlo che, intorno alle 16 di oggi, 3 gennaio, si sono recati a casa dell'uomo per verificare la segnalazione. Il 118 ha subito inviato sul posto due ambulanze e ha anche attivato l'elisoccorso Pegaso, ma purtroppo per il 47enne non c'era più niente da fare e il medico ne ha dovuto constatare il decesso.

Il sopralluogo fatto dai carabinieri non ha evidenziato niente che potesse far pensare alla presenza di altre persone: la casa era chiusa dall'interno e non c'erano segni di effrazione mentre anche dentro la casa tutto è stato trovato in ordine. Probabilmente il malore che ha colto il 47enne non gli ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Il magistrato di turno ha subito rilasciato la salma libera per i familiari, senza disporre ulteriori accertamenti.