18.12.2020

Da domenica Prato e la Toscana tornano zona gialla ma per Natale nuova stretta

Il ministro Speranza non rinnoverà l'ordinanza che scade domani e colloca la regione in area arancione. Bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18. Dal 24 zona rossa in tutta Italia nei festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni

Prato, insieme a tutta la Toscana, tornerà in zona gialla da domenica. Domani scadono infatti le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che tengono in zona arancione Campania, Toscana, Valle d'Aosta e provincia di Bolzano, ordinanze che non saranno rinnovate. Nella giornata di domenica sarà dunque possibile uscire o entrare nelle tre regioni e nella provincia autonoma, come già avviene per il resto d'Italia. Sarà anche possibile muoversi tra comuni diversi della regione, mentre bar e ristoranti potranno fare servizio regolare fino alle 18, quando poi tornerà l'obbligo di asporto. Confermato alle 22 il coprifuoco.

Da lunedì, invece, cambieranno nuovamente le regole: infatti, il decreto legge attualmente in vigore stabilisce il divieto di spostamento tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre sarà dunque possibile spostarsi solo tra comuni all'interno della stessa regione. Dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio, infine, varranno le regole indicate nel decreto che il Cdm approverà in serata: dunque, stando a quando emerso finora, zona rossa in tutta Italia nei festivi e prefestivi e zona arancione negli altri giorni.