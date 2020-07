29.07.2020 h 17:32 commenti

Da domani on line il bando per il contributo affitto. Risorse per quasi 357mila euro

Le richieste possono essere presentate entro il 15 settembre prossimo. Si tratta del bando ordinario dopo quello straordinario legato all'emergenza Covid

Sarà pubblicato domani, 30 luglio, sul sito del Comune di Prato il Bando affitti, che segue quello legato all'emergenza Covid e che è finalizzato all'assegnazione di contributi economici per il rimborso parziale dei canoni di locazione.

Le domande possono essere presentate, esclusivamente tramite il Servizio online partire dalle 9 di domani fino alle 13 del 15 settembre. Saranno possibili quattro modalità di autenticazione: attraverso l’attivazione e l’utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotandosi di lettore smart-card; tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale); tramite la Carta d’identità elettronica; utilizzando i dati della propria carta d’identità. in tutti i casi sarà sufficiente seguire dalla procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato ( www.comune.prato.it ).

Solo per gli ultrasessantacinquenni, privi di rete familiare (persone che non possono contare sul sostegno di familiari nella compilazione on-line della domanda), è prevista anche la possibilità di presentare la domanda presso gli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione previa prenotazione, ossia telefonando al numero verde 800922912. Per informazioni sul bando si può contattare il Punto Unico Accesso dei Servizi Sociali al numero 800922912 oppure l’ufficio URP al numero 800 058850. Le informazioni sulla procedura avvengono tramite un form da compilare previsto dalla procedura on line.

Requisiti. Possono fare domanda i cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune di Prato che abbiano un regolare contratto di affitto relativo all’immobile in cui si risiede. Inoltre per poter partecipare al bando non devono essere superate le seguenti soglie: Ise massimo pari a euro 28.770,41 ed Isee massimo pari a euro 16.500. Devono essere presenti entrambi i requisiti. Occorre essere residenti nell’alloggio per il quale si richiede il contributo ed essere intestatari del contratto di locazione.

Documentazione. Al momento della domanda è necessario avere oltre ai documenti di identità, il contratto di locazione e, nel caso di un valore Ise inferiore al canone di locazione annuo anche le dichiarazioni dei soggetti che prestano aiuto economico (figli, genitori, parenti, amici) o enti che non sono enti pubblici (il modulo da compilare è disponibile alla pagina del bando). Ulteriore documentazione è specificata per casi particolari nell'avviso sul sito del Comune.

L'iter. Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre prosismo. La graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio degli esclusi saranno pubblicati il 25 settembre e sarà possibile presentare ricorso, contro la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, dal 25 settembre al 1° ottobre, tramite il modulo disponibile sul sito del Comune. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il successivo 15 ottobre.

Risorse. Le risorse a disposizione per il contributo affitti ammontano a 356.957 euro, di cui 267.218 euro sono risorse comunali e 89.739 euro sono risorse regionali. Si ricorda che il contributo è relativo all’annualità 2020 e che il pagamento del contributo spettante avverrà al termine del periodo considerato, ossia nell’anno 2021.