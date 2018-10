12.10.2018 h 11:30 commenti

La guardia medica pediatrica al Santo Stefano: ecco gli orari e come funziona

L'iniziativa è frutto di un accordo tra Federazione Italiana Medici pediatrici e Asl Toscana Centro. Hanno aderito 20 pediatri. Soddisfatto il sindaco Biffoni: "Una risposta alle esigenze delle famiglia"

A partire da domani sabato 13 ottobre all’ospedale Santo Stefano sarà a disposizione un ambulatorio dedicato ai piccoli pazienti che hanno necessità di visite non urgenti. In pratica una guardia medica pediatrica.

Grazie all’accordo sottoscritto dalla Federazione Italiana Medici pediatrici e dall’Asl Toscana Centro il nuovo servizio già presente nei territori di Firenze, Pistoia ed Empoli sarà operativo anche a Prato. Sono oltre la metà i pediatri di famiglia che hanno aderito all’accordo: 20 su 33. Saranno supportati da un infermiere che svolgerà funzioni di accoglienza ed assistenza.

"Siamo contenti di questo importante servizio per i bambini e le famiglie - commenta Matteo Biffoni, sindaco di Prato -, una risposta alla necessità di attivare la guardia medica pediatrica nel fine settimana quando spesso i genitori non sanno a chi rivolgersi in caso di necessità se non al pronto soccorso, magari in modo improprio. Da sindaco e da genitore sono certo che sia un servizio estremamente utile per il nostro territorio" .

L’ambulatorio Acap è collocato al Poliambulatorio dell’ ospedale Santo Stefano – piano terra (area pediatrica) Orari apertura: il sabato e prefestivi: dalle ore 16.30 alle 19.30; la domenica e festivi dalle 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30 . L’accesso al servizio avviene attraverso il triage del Pronto Soccorso. I bambini con codici non urgenti saranno indirizzati all’ambulatorio Acap il cui percorso è segnalato da apposita cartellonistica.

Il Pronto Soccorso Pediatrico del Santo Stefano registra un numero di accessi molto superiore a quello indicato dalla Legge Regionale come soglia minima per attivare iniziative specifiche. In particolare, negli ultimi due anni al Pronto Soccorso pediatrico si sono registrati 17.512 accessi nel 2016 e 18.139 nel 2017 con picchi nei fine settimana in cui gli accessi risultano superiori in numero assoluto rispetto a tutti gli altri giorni. Le urgenze minori (codici azzurri) rappresentano infatti oltre un terzo degli accessi totali nel fine settimana, rispettivamente il 38% nel 2016 e il 35,8% nel 2017. Per quanto riguarda i codici verdi (urgenze differibili) rappresentano oltre la metà di tutti gli accessi pediatrici: il 55,7% nel 2016 e il 59,3% nel 2017, con un picco elevato nel fine settimana.