05.06.2021

In centro torna la pedonalizzazione estiva. Ecco il piano sosta

Rispetto all'anno scorso si aggiunge nell'area anche via Muzzi. Sosta gratuita per residenti e domiciliati in centro per tutte le 24 ore anche fuori dalle mura. Anche il parcheggio del Serraglio sarà gratuito dal 7 al 30 giugno

Da domani 7 giugno tornerà l'area pedonale urbana temporanea nel centro storico della città coinvolgendo le stesse vie e piazze dello scorso anno, con l'unica novità dell'inserimento di via Luigi Muzzi.Per i residenti e domiciliati, come lo scorso anno, sarà garantita la sosta gratuita nei giorni dal giovedì alla domenica itutto l'arco delle 24 ore negli stalli di sosta a pagamento ubicati nelle strade e piazze fuori dalle mura (piazzale Ebensee Sud, piazza Mercato Nuovo, via Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale alla Conca di Santa Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Franchi, piazza Ciardi, via Mazzoni, via Protche e via Battisti nel tratto tra via Strozzi e via Franchi.Ovviamente come preannunciato l'anno scorso, tutti gli spazi all'interno del centro storico nelle strade della ZTL B risultano riservati sempre ai residenti ed aventi titolo h24 (in precedenza erano riservati dalle 0:30 alle 18:30). Le aree sono per esempio piazza Collegio, Carbonaia, Pellegrino, S. Caterina, piazza S. Agostino, S.Elisabetta, S.Fabiano, Mercatale, via Di Gherardo, ecc.Infatti insieme con la pedonalizzazione del centro intrapresa dall’Amministrazione comunale di Prato, anche il parcheggio del Serraglio rafforzerà il suo contributo a far vivere il centro. Tale gratuità varrà per tutti gli utenti e non solo per quelli occasionali; infatti anche gli abbonati si vedranno posticipare la scadenza dell’abbonamento per lo stesso periodo. Tutti coloro che faranno un nuovo abbonamento entro il 30 di giugno potranno comunque usufruire di una gratuità di 23 giorni."Consiag Servizi Comuni è lieta di poter avanzare questa proposta per poter dare il proprio contributo alla ripresa della economia della città. Allo stesso tempo l’iniziativa potrà permettere a tutti i cittadini di scoprire la comodità di un parcheggio al coperto a pochi passi dal Duomo e dalle altre principali vie del centro storico, nonché nei pressi di una stazione ferroviaria - afferma l'Amministratore di Consiag Servizi Comuni Filadelfo Spinella - Inoltre questa misura, con la proroga degli abbonamenti, vuole essere un segno di gratitudine nei confronti dei tanti abbonati al parcheggio che negli anni ci hanno garantito la loro continua fiducia."La pedonalizzazione estiva - afferma l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - cerca di coniugare le esigenze di coloro che desiderano condividere gli spazi della città, delle attività economiche ed quelle dei residenti. Soprattutto in un periodo come quello appena attraversato riappropriarsi del centro nel rispetto dell'ambiente e delle regole, potrà aiutare la ripresa economica e il senso di comunità. Il centro è patrimonio di tutti".Relativamente alla raccolta dei rifiuti, nell'area della pedonalizzazione rimarrà invariata dalle 7.30 alle 8:30; per la via Muzzi - new entry della pedonalizzazione di quest'anno - la raccolta serale verrà spostata alla mattina uniformandosi alle altre zone. Nei giorni di lunedì e martedì prossimi gli operatori Alia procederanno a consegnare porta porta i volantini informativi in via Luigi Muzzi per avvertire tutti gli interessati.