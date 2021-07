17.07.2021 h 17:08 commenti

Da domani chiuso lo svincolo di Capezzana lungo viale Leonardo Da Vinci per chi proviene da Pistoia

Il provvedimento varrà fino al 7 agosto per permettere i lavori di allargamento dello stesso svincolo. Ecco quale è il percorso alternativo

Per consentire alcuni lavori stradali programmati necessari ad allargare lo svincolo di Capezzana lungo viale Leonardo da Vinci per chi proviene da Pistoia, da domani 19 luglio e fino al 7 agosto lo svincolo sarà chiuso al traffico. I mezzi potranno raggiungere viale Allende e la rotatoria proseguendo in viale Leonardo Da Vinci lungo il sottopasso di Capezzana per poi essere convogliati in via Abbe Pierre, via delle Pleiadi, via Orione e viale Salvador Allende. L’intervento, attraverso il raddoppio delle corsie di uscita, punta a ridurre le code che si formano nelle ore di punta per i mezzi che provengono da Pistoia e vogliono raggiungere viale Allende.

