16.04.2021 h 19:03 commenti

Alle 14 tutta la provincia di Prato torna in zona arancione, lo ha annunciato Giani

La decisione comunicata durante il vertice con i sindaci che si è svolto nel tardo pomeriggio. Il presidente della Regione ha deciso di allentare le restrizioni anche se i dati dell'incidenza settimanale nell'area pratese sono ancora sopra quota 250

Anche la provincia di Prato torna in zona arancione, come il resto della Toscana, dalle 14 di domani, sabato 17 aprile, quando scade l'ordinanza regionale. Lo ha deciso il presidente della Regione Eugenio Giani durante il vertice con i sindaci del Pratese che si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi. La decisione fa seguito all'impegno preso da Giani la scorsa settimana, quando aveva annunciato la Toscana tutta arancione da domani.

I dati degli ultimi giorni, soprattutto per l'area pratese, avevano però fatto temere un prolungamento della zona rossa, alla luce di un'incidenza di casi ogni centomila abitanti che è ancora ben al di sopra della soglia dei 250 che fa scattare automaticamente - ma solo a livello di Regioni - le massime restrizioni. Invece, nonostante oggi questa soglia per Prato sia a quota 282, Giani ha deciso ugualmente di allentare le misure. Da domani alle 14, quindi, potranno riaprire tutte quelle attività - in primis parrucchieri, estetiste e negozi di generi non di prima necessità - che da un mese erano stati costretti a tenere chiuso.

“Prendiamo atto della decisione del presidente che analogamente ai comuni della piana fiorentina ha deciso anche per Prato e provincia, dove il tasso è di 282 positivi ogni 100mila abitanti, il passaggio a zona arancione”. Così i sindaci di Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano, Carmignano, Vaiano, Vernio e Cantagallo hanno commentato la decisione.

“La comunicazione iniziata una settimana fa - aggiungono - in cui si preannunciava la zona arancione per sabato alle 14 ha creato aspettative e un po’ di confusione, ma siamo certi che la decisione del governatore, che ha disposizione tutti i numeri anche sugli ospedali, sia stata ponderata. Riteniamo che i cittadini e le attività economiche dovrebbero sempre essere informate con un congruo anticipo di qualsiasi tipo di decisione”. I sindaci ribadiscono: “Dobbiamo essere tutti consapevoli che non siamo fuori dall’emergenza, domani alle 14 non sparisce il virus”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus