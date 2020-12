11.12.2020 h 12:39 commenti

Da domani al via la terza consegna porta a porta delle mascherine

Previste 10 mascherine a nucleo familiare. Per le famiglie numerose ci sarà un'ulteriore distribuzione. La consegna parte anche a Montemurlo

Partirà sempre domani anche a Montemurlo, per la quarta volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria del Coronavirus ( la seconda distribuzione della seconda ondata, dopo quella di novembre scorso), la consegna a casa dei montemurlesi di un kit di dieci mascherine (sei mascherine chirurgiche e quattro mascherine ffp2). In tutto le famiglie montemurlesi coinvolte nell'iniziativa sono circa 6.500. Rispetto alla prima fase della pandemia, oggi è più facile reperire le mascherine, ma con questa consegna il Comune vuole innanzitutto ribadire l'importanza della prevenzione. Il kit di mascherine è accompagnato infatti da un biglietto a firma del sindaco Simone Calamai che ribadisce l'importanza della prevenzione nella lotta al virus.

Sono stati impegnati all'imbustamento e nella consegna, oltre alla squadra della protezione civile comunale, la Misericordia di Montemurlo, la Misericordia di Oste, la Vab, il Cisom ( queste associazioni fanno parte anche della protezione civile comunale) e poi ancora l'associazione Il borgo della Rocca, il Gruppo Storico, Avis, Aido, Arci, Auser Montemurlo, Anc Associazione carabinieri in congedo Montemurlo, Gruppo Alpini Montemurlo, Leo Club e la Pubblica Assistenza di Oste.

E sempre domani nuovo appuntamento presso la Misericordia di Vernio, la Croce Rossa di Mercatale e il Circolo Arci di Terrigoli per la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione. Il Comune, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato, sta completando la distribuzione sul territorio che fa stretto riferimento alla località di residenza. Vengono consegnate circa 31 mila mascherine, cinque per ciascun cittadino residente.

Domani alla Misericordia di Vernio, dalle 15 alle 17, prosegue la consegna a tutti coloro che risiedono nelle località di San Quirico, Celle, La Lama, Sasseta. Alla Croce Rossa, sempre nello stesso orario, devono rivolgersi per la consegna delle mascherine coloro che abitano a Mercatale, Costozze - La Valle, Ceraio, Poggiole, Le Piana. Per le località di Terrigoli, le Confina e Gavazzoli la consegna viene effettuata presso la bottega del circolo Arci di Terrigoli, sempre sabato dalle 15 alle 17, dai volontari della Croce Rossa.

Inizierà domani 12 dicembre la distribuzione porta a porta delle mascherine a cura del sistema di protezione civile. E' la terza, dopo le due della scorsa primavera. I volontari porteranno casa per casa, famiglia per famiglia, i dispositivi a tutti coloro che sono residenti o domiciliati a Prato con una distribuzione che seguirà i collegi elettorali e che si svolgerà nelle prossime settimane compatibilmente anche con le condizione meteo. "Si tratta della terza consegna di dispositivi ai cittadini pratesi grazie al grande impegno dei volontari che già nelle scorse settimane hanno lavorato per preparare i sacchetti contenenti le mascherine - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Come Comune di Prato abbiamo scelto ancora una volta la consegna porta a porta così da poter arrivare capillarmente su tutto il territorio".Per ogni nucleo familiare saranno distribuite 10 mascherine, ma successivamente per le famiglie numerose che ne abbiano necessità saranno consegnati ulteriori dispositivi con le modalità che verranno comunicate in un secondo momento. Si chiede ai cittadini massima collaborazione ricordando che il numero verde della Protezione civile è destinato alle sole emergenze.