04.07.2019 h 12:45 commenti

Da Consiag un "tesoretto" di quasi due milioni e mezzo di euro per i conti del Comune

Approvato il bilancio 2018 che ha chiuso con un utile di oltre 8 milioni di euro, dei quali 6,5 distribuiti come dividendi ai Comuni soci

E' un tesoretto di 2 milioni e 460mila euro quello portato in dote al Comune di Prato dal bilancio 2018 di Consiag, approvato dall'Assemblea dei soci con un utile di 8.081.459 euro al netto di ammortamenti e svalutazioni. L’Assemblea ha anche approvato lo schema di destinazione del risultato d’esercizio al 31.12.2018: sei milioni e mezzo di euro ai Comuni soci, 1.177.385, 57 al fondo di riserva straordinaria e 404.072,93 al fondo di riserva legale.

Prato, che possiede il 37,8% delle quote fa la parte del leone nella ripartizione dei dividendi, ma anche gli altri comuni della provincia possono sorridere: Montemurlo riceverà 361.652 euro, Vaiano 187.176, Carmignano 100.845, Poggio a Caiano 88.990, Vernio 76.652 e Cantagallo 44.504.

Tornando al bilancio, sono in linea con lo scorso anno i proventi da partecipazioni che ammontano in totale a 9.307.958 euro e sono costituiti da dividendi percepiti per 4.819.000 da Estra e per 4.488.958 da Publiacqua.

“Nel 2018 - ha dichiarato Nicola Perini, amministratore unico di Consiag - in Italia si riscontra la persistenza di una fase di debolezza del ciclo economico, che ha portato, nell’anno appena trascorso, ad una crescita del Pil dell’1,1%. Nel 2019 l’aumento stimato sarà appena dello 0,3%. In tale contesto, Consiag Spa continua a rappresentare una realtà affidabile. La crescita del volume di affari delle società partecipate, il positivo andamento del loro margine operativo accompagnati dalla solida struttura patrimoniale del gruppo, dimostrano la validità della strategia adottata dall’azienda che ha saputo ben reagire dinanzi ad un contesto macroeconomico sfavorevole e sempre più marcato da una forte concorrenza nei settori energetici e delle telecomunicazioni".