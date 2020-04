15.04.2020 h 09:02 commenti

Da Consiag 430.000 euro a sostegno delle amministrazioni comunali della provincia per aiutare le famiglie

La multiutility toscana di servizi pubblici ha deciso di donare un totale di un milione di euro ai Comuni soci, quasi la metà è destinata a quelli dell'area pratese

Consiag Spa, la multiutility toscana di servizi pubblici, ha deciso di fare un’erogazione liberale di 1 milione di euro ai 23 comuni soci per sostenere le azioni messe in campo nel contrasto all’emergenza sanitaria in corso. L’erogazione è ripartita in base al numero degli abitanti attualmente residenti in ciascun territorio comunale e servirà a sostenere le varie comunità che dovranno nei prossimi mesi affrontare emergenze sociali.

I sindaci dei comuni della provincia di Prato soci di Consiag SpA, utilizzeranno queste risorse per risolvere alcune importanti problematiche al fine di limitare le possibili difficoltà nella gestione dei servizi indispensabili.

"La situazione creata dal coronavirus - si legge in una nota di Consiag -, oltre a mettere sotto pressione la salvaguardia della salute di tutti, sta generando ingenti impatti economici sui bilanci dei Comuni, a fronte dei maggiori costi che si stanno sostenendo e dovranno essere sostenuti. Non va dimenticato il fondamentale ruolo degli enti locali nel soddisfare i bisogni delle persone più in difficoltà e nell’erogazione dei servizi pubblici".

Nella sola area pratese sono destinati quasi 430.000 euro a sostegno delle amministrazioni comunali. “Tutte queste risorse saranno destinate al sostegno alle famiglie che stanno affrontando un periodo assolutamente complicato sotto il profilo economico a causa del Coronavirus. Un impegno affinché nella nostra comunità nessuno resti indietro - ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni, che ribadisce la coesione fra la holding toscana e i Comuni Soci - l’iniziativa di Consiag si muove perfettamente in una prospettiva di sinergia e cooperazione. Il sistema produttivo del nostro territorio ripartirà grazie anche all’aiuto di strumenti pubblici come Consiag, che ancora una volta si è dimostrata attenta e puntuale per intervenire a supporto dei Comuni Soci.”

Riflette sul futuro il sindaco di Vaiano, Primo Bosi: "Quest’iniziativa ci permette di poter intervenire in modo efficace e con maggiore tempestività nel caso in cui possono nascere dei bisogni ancora non emersi. La grande sensibilità di Consiag dimostra nuovamente di essere vicina al territorio che la rappresenta.”

L’erogazione liberale è stata fortemente voluta dall’amministratore unico di Consiag SpA, Nicola Perini che rimarca il ruolo della società all’interno delle varie realtà socie: “L’aggregazione tra i Comuni, come rappresenta l’esperienza di Consiag, determina capacità patrimoniale che ci consente di attivare risorse al servizio della collettività. L’aggregazione è un percorso obbligato ed irrinunciabile che dovrà tradursi rapidamente in una grande multiutilities capace di affrontare questa fase economica che abbiamo davanti. Questa è la sfida del sistema industriale ed istituzionale pubblico. I servizi pubblici sono strumenti essenziali per rendere un territorio competitivo: qualità, costi, efficienza ed autosufficienza sono elementi essenziali per i distretti produttivi, oggi più di ieri. Viviamo in un tessuto straordinario, nell’emergenza collettiva, esplode un grande sentimento di unità e di coesione. Tutti abbiamo il dovere di alimentare questi sentimenti con la passione personale ma anche creare le condizioni per riversare risorse concrete.”