Da Bologna a Prato in treno con 13 ovuli di eroina in pancia: arrestato

Il giovane è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri in borghese che lo avevano visto cercare di evitare i colleghi in divisa presenti alla stazione. La sostanza stupefacente ammonta a 150 grammi

Era appena arrivato da Bologna in treno, portando con sé 150 grammi di eroina suddivisa in ovuli che aveva ingerito. Ad attenderlo alla stazione di Prato, però, ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. In manette è finito un cittadino nigeriano di 26 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è scattato quando i militari dell’Arma, che operavano in borghese, si sono accorti che il giovane appena sceso dal treno aveva assunto un atteggiamento circospetto alla vista di altri carabinieri che invece pattugliavano la zona in uniforme. L’uomo si era infatti defilato alla loro vista evitando di incrociarli sulla banchina ferroviaria.

Fermato dalla pattuglia in borghese e perquisito, inizialmente era risultato a posto. Però, quando è stato portato in ospedale, una radiografia ha permesso di accertare che l’africano aveva nell’intestino 13 ovuli.

Dai primi accertamenti si tratterebbe di un corriere che trasportava droga destinata proprio al mercato pratese.



