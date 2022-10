28.10.2022 h 13:53 commenti

Da Baglioni ai Marlene Kuntz passando per Finardi e Cristicchi: sfilata di big sul palco del Politeama

Torna la stagione dedicata ai concerti di musica leggera d'autore con un tributo anche a Dalla e a Battiato. A marzo il concerto di Ron, spazio anche ai canti gospel e alla musica classica alternativa

Un cartellone sempre più ampio, o per usare le parole della presidente del Politeama Beatrice Magnolfi " una dieta per tutti i gusti". Il teatro di via Garibaldi oltre alla stagione di prosa, quella dei concerti della Camerata strumentale, per il terzo anno consecutivo propone anche un programma dedicato alla musica leggera d'autore contemporanea. "Il tempo ritrovato" in collaborazione con Fonderia CultArt vede il ritorno, per il secondo anno consecutivo, di Claudio Baglioni a chiudere la stagione il 18 marzo un altro cantautore Ron con un tributo a Lucio Dalla, nel mezzo i Marlene Kuntz, Finardi e Cristicchi.

"Torna la collaborazione con il Politeama - ha spiegato Francesco Fantauzzi presidente di fonderia CultArt - con un programma che abbraccia diversi generi, dai cantautori italiani al rock, passando per il liscio. spazio anche ai canti gospel il 7 dicembre con Harlem Gospel Choir che hanno scelto Prato come prima tappa della tournée italiana.

"Il titolo di questa stagione - ha spiegato Magnolfi - nasce in continuità con quello di prosa dedicato a Marcel Proust nel centenario della sua morte. Un'occasione per accogliere un pubblico ancora più vasto che comunque è tornato a frequentare il nostro teatro: lo scorso fine settimane sono stati 1.500 gli spettatori che hanno partecipato a Mine vaganti"

Si inizia con due artisti che hanno nella propria storia una vera e propria fascinazione, per non dire un culto, per la diva Marlene Dietrich, interprete nel ruolo della cantante di cabaret Lola Lola del celebre film l'Angelo azzurro.

Sarà Ute Lemper, stella internazionale dal fascino magnetico, la celebre attrice e cantante tedesca, insuperata interprete contemporanea del cabaret berlinese e della canzone d'autore, ad aprire il cartellone del Politeama Pratese lunedì 7 novembre per presentare Rendezvous with Marlene.

Il secondo appuntamento è giovedì 10 Novembre con i Marlene Kuntz, che della celebre attrice tedesca ripresero il nome, in omaggio al fascino che esercitava sull'immaginario collettivo. La band presenta dal vivo il nuovo album appena pubblicato: Karma Clima.

Il 7 dicembre, in piena atmosfera natalizia arriva a Prato per la prima data italiana, l’Harlem Gospel Choir, il più famoso coro Gospel d’America.

Il cartellone prosegue nel 2023 con il ritorno di Claudio Baglioni e il suo concerto in solo il 13 gennaio e due omaggi speciali: il 21 gennaio quello a Battiato con Simone Cristicchi e Amara, quello a Lucio Dalla il 18 marzo con Ron. Il 19 febbraio Eugenio Finardi e il suo ensemble presenta Euphonia suite, un concerto “trascendentale”, il 10 Marzo calca il palco del Politeama Dardust, pioniere della musica classica alternativa, dove convivono neoclassica e pop, presenta Duality, seguito il giorno dopo 11 marzo dagli Extraliscio che insieme a Davide Toffolo con la regia di Elisabetta Sgarbi danno vita a uno spettacolo tra musica, parole e disegni dal vivo.

"La presentazione della nuova stagione di concerti - ha sottolineato l'assessore alla cultura Simone Mangani - coincide con l'ultimazione del percorso che porterà il Politeama a trasformarsi da Spa a Fondazione. Passaggio che si concluderà entro la fine dell' anno, dopo il passaggio in consiglio comunale della delibera".





Edizioni locali collegate: Prato

