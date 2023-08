14.08.2023 h 12:24 commenti

Dà appuntamento ad una donna per restituirle la borsa in cambio di soldi ma trova la polizia: arrestato

Deve rispondere di estorsione il 41enne bloccato ieri in piazza dell'Università. L'uomo aveva contattato la proprietaria della borsa chiedendole 500 euro per la restituzione. La donna ha fatto finta di accettare e ha chiesto aiuto alla questura

“Ho la borsa che hai smarrito, te la restituisco in cambio di 500 euro”. Questo il tenore dei messaggi che una cinese ha ricevuto nei giorni scorsi da un connazionale che l'ha contattata sui social. La cinese, che effettivamente aveva denunciato alla polizia lo smarrimento della borsa contenente tutti i suoi effetti personali, ha fatto finta di accettare, ha abbassato la pretesa a 280 euro e ha dato appuntamento all'uomo sulle scale di piazza dell'Università. Appuntamento andato a buon fine con lo scambio borsa-soldi ma anche con l'intervento della polizia che ha arrestato l'estorsore, cinese di 41 anni, residente a Milano, in possesso di regolare permesso di soggiorno. E' successo intorno alle 17.45 di ieri, domenica 13 agosto. La donna ha avvertito la polizia dell'appuntamento, ha raccontato del tentativo di estorsione e ha chiesto aiuto.

Il cinese, che si è presentato in piazza dell'Università con il volto parzialmente nascosto sotto una mascherina antiCovid, è stato fermato subito dopo aver effettuato lo scambio e arrestato per estorsione. L'uomo è poi comparso davanti al giudice, difeso dall'avvocato d'ufficio Paolo Tresca, ed è stato scarcerato dal giudice che ne ha riconosciuto l'occasionalità della condotta come chiesto dal difensore, mentre il pubblico ministero aveva chiesto l'allontanamento dalla Toscana.

