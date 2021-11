12.11.2021 h 09:32 commenti

Da agosto senza stipendio e ammortizzatori sociali, la storia di due dipendenti della fallita Texjet

Tutele scarse e poco efficaci per chi si ritrova in mezzo a un fallimento. Ecco cosa è successo a chi lavorava nel gruppo tessile in via Gora del Pero. Una delle due: "Mi è stata riconosciuta la Naspi ma la liquidazione non avverrà prima di gennaio. Nel frattempo sto cercando lavoro ma nessuno richiama"

(e.b.)

E’ luogo comune pensare che nel fallimento di un’azienda l’unica parte a rimetterci sia la proprietà e che i dipendenti siano tutelati in tutto. Quanto sta capitando al personale della Texjet, dichiarata fallita lo scorso agosto, dimostra che la realtà è ben altra. A raccontarlo a Notizie di Prato sono due impiegate del gruppo di via Gora del Pero, Lia Collini e Marina Santini. Non per protestare o per provare a cambiare le cose, ma per far sapere quale è la dura realtà di chi si ritrova in mezzo a un fallimento.Per entrambe l’ultimo stipendio percepito è quello di luglio. Da allora a oggi si sono dovute arrangiare con qualche risparmio messo da parte in passato per coprire le spese vive che ogni famiglia deve affrontare mensilmente. Per loro, come per gli altri colleghi, non c’è stato alcun sostegno al reddito. La Naspi (indennità di disoccupazione) gli è stata appena accordata ma per la liquidazione della prima rata ci vorrà ancora almeno un paio di mesi. La cassa integrazione per cessazione attività è stata tolta con il Jobs Act. Recentemente era stata riaperta una finestra ma solo per un periodo limitato in cui Texjet non è rientrata.Ecco dunque che per almeno cinque mesi, queste persone dovranno sperare che basti lo stipendio del coniuge per bollette e spesa. Per il resto c’è da tirare la cinghia.Ma come siamo finiti a questo punto? Partiamo dalla storia di Lia Collini che ha 56 anni di cui 38 di lavoro. In estate e fino al 3 ottobre l’azienda ha la cassa Covid ma Collini non vi rientra perché la prima settimana di agosto ha lavorato e poi è stata messa in ferie. Il 18 agosto viene dichiarato il fallimento e di conseguenza, da quel momento, la cassa integrazione Covid non viene più riconosciuta perché l’azienda non è in attività. I dipendenti vengono messi in aspettativa non retribuita fino al 15 ottobre, giorno della lettera di licenziamento. Ma per essere libera Collini dovrà aspettare il 15 dicembre perché ci sono due mesi di preavviso. Il 28 ottobre le è stata accolta la domanda di Naspi. Per la riscossione dell’assegno si dovrà aspettare l’inizio del 2022. Nel frattempo Collini si sta guardando attorno: “Sono un’operatrice commerciale con una lunga esperienza alle spalle. Conosco bene l’inglese e il tedesco, come il computer. Ho già mandato 40 curriculum ma il telefono non squilla e il centro per l’impiego al momento non mi è stato di aiuto. Spero che con gli sgravi legati alla Naspi, sia più facile trovare un nuovo lavoro. Fino ad allora è dura perché con il solo stipendio di mio marito è difficile far fronte alle spese. Mai avrei creduto di ritrovarmi così. Vedevamo che la situazione in ditta non era buona, ma eravamo tranquilli nella convinzione che gli ammortizzatori sociali ci garantissero dei paracadute. Invece scopriamo che le tutele sono pochissime. Si, il Tfr è garantito dal fondo Inps, ma chissà quando lo prenderemo. Nel frattempo arranchiamo”.Simile la situazione della collega Santini ma con una differenza sostanziale sul finale: lei ha già ritrovato lavoro, seppure part time, in un altro settore: “Dovrò stringere i denti qualche altra settimana, poi finalmente riavrò uno stipendio.- afferma -Ricomincio da qui, prendo ciò che viene, ma mi resta l’amarezza per ciò che abbiamo vissuto”.Leggermente migliore la situazione degli operai, una quarantina, perchè erano in cassa Covid, avevano un preavviso di 15 giorni e in molti hanno già ritrovato lavoro a prescindere dagli incentivi Naspi. Questo grazie alla carenza generale di figure specializzate in campo tessile.Questo è il quadro dettato da una legge fallimentare che fa acqua da tutte le parti. Nessuno si illuda che la riforma in arrivo sia migliore per i lavoratori e in generale per i creditori, anzi. A cominciare dal nome della procedura, che non sarà più fallimento ma bensì liquidazione giudiziale, le nuove norme puntano a essere meno punitive per l’imprenditore.