Curiosità ed interesse a Première Vision per i tessuti ecosostenibili made in Prato

Buono il "battesimo" parigino di Ecomood, il progetto di Pratotrade per valorizzare il profilo ecologico dei prodotti oltre alla loro connotazione fashion

Il “battesimo” di Ecomood a Première Vision può dirsi pienamente riuscito: il progetto di Pratotrade per valorizzare i tessuti più ecosostenibili delle aziende consorziate ha incontrato curiosità e interesse. E’ piaciuta, nella sua semplicità, la formula dell’esposizione - in un luogo-chiave di passaggio nella fiera - dei tessuti forniti dalle varie aziende e indicati da queste come particolarmente in linea con i principi dell’ecosostenibilità. Sono stati 200, oltre le aspettative per questo primo esperimento, i visitatori che hanno chiesto informazioni precise e non generiche sull’uno o l’altro dei tessuti esposti. Tutti, naturalmente, invitati poi a recarsi nello stand dell’azienda che aveva realizzato il prodotto.

“Penso proprio che oltre a fare immagine e promozione abbiamo contribuito in maniera diretta a far vendere più tessuti alle imprese del consorzio – commenta col sorriso Maurizio Sarti, presidente di Pratotrade -. E’ stata vincente la sottolineatura sia del profilo ecologico dei prodotti che della loro connotazione fashion. E’ su questo che, in linea con le finalità del consorzio, vogliamo lavorare: far capire che a Prato, distretto che riciclava le fibre quando al mondo non lo faceva nessuno o quasi, siamo capaci di rispettare l’ambiente e seguire nello stesso tempo le tendenze moda.”