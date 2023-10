30.10.2023 h 17:23 commenti

Cure oncologiche, la nuova Pet apre la strada alle terapie biomolecolari

La Medicina nucleare pratese si prepara ad attivare la nuova frontiera che vede in abbinamento diagnostica e terapia biomolecolare. Sarà pronta all'inizio del 2024

Apre nuovi scenari la super Tc Pet attivata tre settimane fa alla Medicina nucleare del Santo Stefano al servizio di tutta l'Asl Toscana Centro. A una diagnostica di ultima generazione, più precisa e veloce ma meno impattante per il paziente, si assocerà presto un percorso terapeutico. Nei primi mesi del 2024, grazie alla sistemazione di due sale vicine alla nuova Tc Pet, sarà attivata la Teranostica: “In questo momento – spiega Stelvio Sestini, direttore della Medicina nucleare dell'Asl Toscana Centro – la punta di diamante nel nostro campo è quella di affiancare alla diagnostica biomolecolare la terapia biomolecolare. Costruiremo quindi un centro che garantirà agli oncologi un'arma in più per combattere i tumori soprattutto quelli della prostata ma non solo”. Un passo ulteriore verso la medicina di precisione che rende la struttura pratese all'avanguardia in Italia e aumenta a dismisura la richiesta di questo tipo di accertamenti. “La capacità di indagare il tumore molto precocemente fa la differenza – afferma Sestini - dunque negli ultimi 3-4 anni le richieste sono aumentate esponenzialmente. Con la Pet riusciamo a contenere le liste di attesa”.Costato 2 milioni di euro coperti con fondi Pnrr, il macchinario di ultimissima generazione è entrato in funzione il 10 ottobre e da metà novembre andrà a pieno regime con 27 esami al giorno (turno serale compreso), un terzo in più della precedente Pet grazie a tempi più che dimezzati: da oltre 20 a 10 minuti a paziente. “Siamo sui 20-30 giorni per le stadiazioni – afferma Sestini – e su un mese e 10 giorni per i follow up”.La nuova Pet, accompagnata dalla realizzazione di 4 slot piombati per la sicurezza dei pazienti che attendono il proprio turno, può vedere lesioni fino a 2 millimetri e garantisce un minore impatto radioattivo. E' dunque un supporto efficacissimo nella diagnosi dei tumori e delle malattie neurodegenerative, ma anche nei controlli dell'efficacia delle cure oncologiche e permette piani di trattamento su immagini con Pet.Il reparto, che conta 16mila esami l'anno di cui 4mila Pet, è al servizio di tutta l'Asl Centro e con l'attivazione, due anni fa, della radiofarmacia, è utilizzato anche dai piccoli pazienti oncologici del pediatrico Meyer di Firenze: “Abbiamo delle prestazioni che fanno la differenza per i gliomi cerebrali. Abbiamo scritto le linee guida perchè a livello nazionale siamo responsabili del percorso di neuroimaging biomolecolare. Siamo all'avanguardia su questo”.Qualità e quantità della diagnostica a fronte di un organico piuttosto scarno. In questo reparto, infatti, lavorano solo 7 medici, primario compreso, e 10 tecnici. Un team motivatissimo che questa estate, per permettere i lavori di installazione della nuova Pet al Santo Stefano, ha lavorato in trasferta al policlinico di Careggi, dove è presente l'altra medicina nucleare dell'area vasta. “Abbiamo faticato tutta l'estate riducendo le ferie a pochi giorni, per far sì che i pazienti fossero seguiti da noi. – conclude Sestini – Non è affatto banale. Come non è stato banale il lavoro di squadra. Ci hanno aiutato tantissimo la direzione aziendale, Estar, l'azienda Careggi e lo staff con l'ingegner Gavazzi che è riuscito a realizzare i lavori nei tempi previsti”.