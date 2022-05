02.05.2022 h 15:00 commenti

Cura del verde urbano: il Comune di Poggio a Caiano pronto a risolvere il contratto con la ditta

Sabato è stata formalizzata la terza contestazione in un anno a causa delle carenze nel servizio, il prossimo passo è la revoca dell'incarico. Il sindaco Puggelli: "E' inaccettabile quanto sta accadendo"

Il Comune di Poggio a Caiano è pronto a rescindere il contratto con la ditta incaricata della manutenzione delle aree verdi che in questi giorni è stata al centro delle polemiche dei cittadini, con afoghi arrivati anche tramite i social.

“La ditta che si è aggiudicata l’appalto per la gestione del verde pubblico a seguito di una gara aperta a tutti e svoltasti l'anno scorso - dichiara l’assessore all’ambiente Tommaso Bertini - ha già dimostrato di non essere all’altezza del servizio. Per questo il Comune ha già fatto in questi mesi ben tre contestazioni formali, l’ultima proprio lo scorso sabato, e le ha anche sospeso più di un pagamento. L’ultimo passo, se anche quest'ultimo richiamo non sortirà effetti, sarà la risoluzione del contratto che siamo naturalmente pronti a fare pur di garantire attenzione e cura del nostro patrimonio e restituire alla comunità un ambiente ben mantenuto e curato”.

“Quello che stiamo verificando è inaccettabile – commenta il Sindaco Francesco Puggelli – la cura del verde pubblico è ai primi posti della nostra agenda e abbiamo intenzione di fare tutto quello che sarà possibile per risolvere la situazione. Abbiamo a che fare con un servizio pubblico, pagato dai cittadini, e vogliamo applicare il massimo rigore nella sua gestione. I nostri uffici si stanno adoperando proprio in questa direzione. La pubblica amministrazione, purtroppo, non ha la stessa libertà che abbiamo nelle nostre case dove possiamo scegliere e cambiare il giardiniere che non ci soddisfa. Le regole del gioco che prevedono gare e contratti da rispettare sono molto rigide e prima di poter sostituire una ditta, seppur evidentemente inadempiente come questa, ci vuole tempo. Vogliamo assicurare comunque ai cittadini che sarà fatto tutto il necessario per garantire l’attenzione e la cura che il nostro bel territorio merita. E soprattutto che i soldi della nostra amministrazione siano impiegati in servizi fatti a regola d’arte”.