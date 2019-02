23.02.2019 h 16:42 commenti

Cup negli ambulatori dei medici di famiglia, critiche dal sindacato: "No, si sottrae tempo alla cura del paziente"

La Regione ha avanzato l'ipotesi di prenotare esami e visite specialistiche dal medico di base. Il Sindacato medici italiani non ci sta: "Il servizio Cup è già nelle farmacie e funziona benissimo, non tutti gli ambulatori sono attrezzati e noi siamo già alle prese con molti compiti burocratici. Il nostro tempo deve essere dedicato a diagnosi e cure"

“Esprimiamo tutto il nostro dissenso nei confronti dell'ipotesi prospettata dalla Regione Toscana di affidare ai medici di base il compito di effettuare prenotazioni per esami e visite specialistiche perché si tratterebbe di gravosi compiti burocratici che potrebbero sottrarre tempo per la diagnosi e la cura del paziente”. Risponde picche il Sindacato medici italiani (Smi) all'idea della Regione di istituire i Cup presso i medici di famiglia. Una proposta che non piace e che anzi viene criticata aspramente. “Il medico ha bisogno di impegno, di attenzione e impegno sufficiente per compiere il suo compito di cura del paziente – spiega Nicola Marini, segretario regionale dello Smi toscano – il tempo dedicato agli assistiti si è già ridotto di molto in questi ultimi anni a causa dei compiti burocratici incaricati al medico e le prenotazioni ridurrebbero ancora di più questo tempo. Per di più non tutti gli ambulatori hanno gli spazi per accogliere un personale di segreteria che rispetti quanto previsto dalla nuova legge sulla privacy”.

Rincara la dose Pier Franco Mantovani, vicesegretario della sezione pratese del sindacato: “Non solo tutti gli ambulatori non sono attrezzati ma molti medici, anzi quasi tutti, ne hanno due e allora che si fa? Cup in uno solo degli ambulatori? In tutti e due? Solo in quello principale? Non è una buona strada quella indicata dalla Regione, specie a Prato dove c'è una distribuzione capillare del Cup nelle farmacie che già se ne occupano svolgendo un ottimo lavoro”.

Ancora Marini: “L'ipotesi a cui sta lavorando la Regione non porterebbe nessun vantaggio ai cittadini in quanto non verrebbe incrementata la disponibilità di visite specialistiche ma solo le sedi dove prenotarle, tenuto conto che a tal scopo sono disponibili sul territorio le farmacie. Si lasci ai medici la piena possibilità di utilizzare il loro tempo per i pazienti. La Regione Toscana receda dall'ipotesi di far effettuare prenotazioni ai medici di medicina generale”.



