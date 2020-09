15.09.2020 h 18:46 commenti

Cup, così non va. Ciolini: "Più personale al centralino e subito la piattaforma per prenotare online"

Il candidato al consiglio regionale nelle fila del Pd punta ad abbattere i tempi di attesa che sono in media oltre 30 minuti: "E' necessario sfruttare al meglio le risorse che ci offre la tecnologia"

Subito più personale al centralino, poi accelerare il passaggio al numero unico integrale e infine costituire una piattaforma online da affiancare al servizio telefonico. Sono le strade da percorrere per eliminare le lunghe attese al numero Cup dell'Asl Toscana Centro secondo Nicola Ciolini, consigliere regionale uscente del Pd, in corsa per la conferma. Oggi, 15 settembre, il candidato ha fatto il punto della situazione con l'assessore comunale alla sanità, Luigi Biancalani.

“Il Centro Unico Prenotazioni è il primo punto di accesso ai servizi, quindi deve assolutamente funzionare nel modo migliore – spiega Ciolini -. Sarà una delle prime cose sulle quali mi concentrerò in caso di rielezione”.

Le cause che rendono un incubo la telefonata al Cup con attese oltre i 30 minuti, sono molteplici. Intanto i numeri. Ogni mese sono circa 350mila le prenotazioni effettuate e ogni giorno arrivano circa 7mila telefonate al centralino telefonico da tutta l’Asl Toscana Centro. Poi c'è una sorta di doppia fila per cui l'utente parla prima con lo smistatore delle telefonate e poi con l'operatore della propria città. Problemi che potrebbe essere alleggeriti con l'uso della tecnologia, al momento utilizzata solo per alcune prestazioni. Ed è proprio dall'analisi del contesto in cui opera il Cup che nascono le tre proposte di Ciolini da attuare con diversi orizzonti temporali.

Nell'immediato bisogna assumere un numero di persone adeguato, che sia sufficiente a rispondere a tutte le chiamate in entrata con tempi di attesa relativamente brevi. Nel breve periodo è necessario "accelerare il passaggio al numero unico integrale. - spiega Ciolini - Non devono più esserci passaggi intermedi come quelli attuali, che rallentano ulteriormente il sistema e aumentano i tempi di attesa dei cittadini. Adesso gli utenti fanno una doppia fila: la prima mediamente di 10-15 minuti per riuscire a parlare con lo “smistatore” di telefonate (o albero vocale), che poi li indirizza sulla città dove vogliono effettivamente prenotare, dove devono attendere almeno altri 15 minuti al telefono. Tutti gli operatori che lavorano al centralino devono avere la possibilità di prenotare in qualsiasi struttura dell'Asl Toscana Centro, per rendere davvero efficiente il servizio”.

Infine, come intervento a medio termine, Ciolini guarda anche alle nuove tecnologie sempre più utilizzate. “E’ necessario costruire una piattaforma online per la prenotazione diretta di tutte le prestazioni, da affiancare al centralino telefonico. Un sistema che sia facilmente utilizzabile da computer e, magari, anche tramite smartphone grazie ad una applicazione apposita – conclude -. Quello che già in parte viene fatto tramite il “Prenota Facile” per alcune prestazioni del modello competitivo e che secondo me sta dando buoni risultati, anche se andrebbe ulteriormente semplificato. Adesso, per esempio, la prenotazione online funziona soltanto per le ricette elettroniche, che però ancora non sono così diffuse. Con le ricette compilate a mano i cittadini si trovano impossibilitati a procedere sul portale”.

