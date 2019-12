10.12.2019 h 15:59 commenti

Cup, attivo il nuovo numero per prenotare visite ed esami. Il servizio esteso al sabato mattina

Per entrare in contatto con il Cup il numero da comporre è 055-545454. Il call center che unisce le strutture sanitarie della Asl Toscana centro funziona anche per lo screening oncologico e la libera professione

055-545454: è questo da oggi, martedì 10 dicembre, il numero da comporre per contattare il Cup di Prato e prenotare visite ed esami ma anche per annullare o spostare gli appuntamenti. Il passaggio al numero unico che dunque è lo stesso per le strutture sanitarie della Asl Toscana centro (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) introduce una novità importante: sarà possibile chiamare, oltre che dalle 7.45 alle 18.30 da lunedì al venerdì, anche il sabato dalle 7.45 alle 12.30. Attraverso lo 055-545454 sarà possibile parlare con l'Urp premendo il tasto 1, con il Cup premendo il tasto 2, con l'area a pagamento premendo il tasto 3, con lo screening oncologico attraverso il tasto 4 e con la libera professione premendo il tasto 6. Sono tremila le chiamate gestite da quando è stato attivato il servizio Urp.



